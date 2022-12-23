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Onde ver Mundo Estranho online 

23 de dezembro de 2022
23 de dezembro de 2022

A animação sobre as aventuras da família Clade está disponível no Disney+.


Às vésperas do Natal, Mundo Estranho estreia no Disney+. O mais recente filme da Walt Disney Animation Studios acompanha a família dos Clades em uma incrível jornada repleta de explorações e aventuras. A animação chega ao serviço de streaming nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro.

Saiba mais sobre o desenho que estreou recentemente nos cinemas e já pode ser conferido no Disney+:

Mundo Estranho

Qual é a história de Mundo Estranho

Mundo Estranho segue os desafios de três gerações da família Clade. A vida deles muda quando precisam resgatar uma planta revolucionária descoberta alguns anos atrás por Searcher Clade, o pai da família.

O sustento de Avalonia, o local onde todos vivem, depende da espécie vegetal que corre perigo. Assim, Seacher e Jaeger, o avô da família Clade, lideram uma expedição pelo mundo subterrâneo desconhecido para salvá-la.

Onde assistir a Mundo Estranho online

Mundo Estranho é dirigido por Don Hall e já está disponível, para ser visto e revisto, no Disney+

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