Onde ver online a temporada 2 de Disney Entre Laços

A temporada 2 da série já está disponível para ser vista. Confira mais detalhes!



Música, romance e viagem no tempo te esperam em Disney Entre Laços! A temporada 2 da série traz de volta Marco (José Gimenez Zapiola), Allegra (Carolina Domenech) e outros personagens marcantes.

Os sete episódios da nova temporada já estão disponíveis no Disney+ e mostram Marco viajando da década de 1990 para 2021 graças à pulseira mágica.

Ele fica fascinado pelo mundo que se abre diante dos seus olhos e decide ficar lá.

Enquanto isso, as três mulheres da família Sharp – Cocó (Elena Roger), Caterina (Clara Alonso) e Allegra – recebem uma oferta impossível de recusar para levar a sua peça teatral a outro patamar.

O projeto, no entanto, não será fácil de ser realizado, pois trará à tona várias revelações do passado que permanecem sem solução desde 1994.

Descubra o que acontece na temporada 2 de Disney Entre Laços no Disney+



É fã da série e ficou curioso para saber o que vai acontecer com os personagens? Então, assista agora mesmo à temporada 2 no Disney+.

Se você ainda não assistiu à temporada 1 de Disney Entre Laços, não se preocupe: ela também está disponível no serviço de streaming!