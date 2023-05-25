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NOVIDADES DISNEY+

Onde ver online a temporada 2 de Disney Entre Laços

26 de maio de 2023
26 de maio de 2023

A temporada 2 da série já está disponível para ser vista. Confira mais detalhes!


Música, romance e viagem no tempo te esperam em Disney Entre Laços! A temporada 2 da série traz de volta Marco (José Gimenez Zapiola), Allegra (Carolina Domenech) e outros personagens marcantes.

Os sete episódios da nova temporada já estão disponíveis no Disney+ e mostram Marco viajando da década de 1990 para 2021 graças à pulseira mágica. 

Ele fica fascinado pelo mundo que se abre diante dos seus olhos e decide ficar lá.

Enquanto isso, as três mulheres da família SharpCocó (Elena Roger), Caterina (Clara Alonso) e Allegra – recebem uma oferta impossível de recusar para levar a sua peça teatral a outro patamar.

O projeto, no entanto, não será fácil de ser realizado, pois trará à tona várias revelações do passado que permanecem sem solução desde 1994.

Descubra o que acontece na temporada 2 de Disney Entre Laços no Disney+


É fã da série e ficou curioso para saber o que vai acontecer com os personagens? Então, assista agora mesmo à temporada 2 no Disney+

Se você ainda não assistiu à temporada 1 de Disney Entre Laços, não se preocupe: ela também está disponível no serviço de streaming!

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