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NOVIDADES MARVEL

Onde ver online a temporada 2 de Eu Sou Groot?

6 de setembro de 2023
6 de setembro de 2023

O Disney+ estreia novos curtas cheios de aventuras vividas pelo travesso personagem de Guardiões da Galáxia!


O Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é repleto de aventura e emoção, mas também tem seus momentos fofos! E a prova disso está na nova temporada de Eu Sou Groot, que acaba de estrear no Disney+!

A pequena árvore encrenqueira que conquistou o público em uma cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia (2014) ganhou uma série de curtas escritos e dirigidos por Kirsten Lepore em 2022. Agora, ele volta a causar confusão na temporada 2 de Eu Sou Groot

Desta vez, o Bebê Groot explora o universo e mais além, a bordo das naves espaciais dos Guardiões, ficando cara a cara – ou seria nariz a nariz? – com novas criaturas e ambientes coloridos.


Eu Sou Groot: divirta-se com o personagem no Disney+


A temporada de estreia de Eu Sou Groot trouxe cinco curtas fofíssimos do personagem. A temporada 2 traz Vin Diesel novamente como a voz para Groot em mais cinco curtas totalmente novos.

Além de Eu Sou Groot, o Disney+ também traz outros títulos com a simpática criaturinha, como a franquia Guardiões da Galáxia e a série animada Rocket e Groot.

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