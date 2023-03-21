Onde ver online Homem-Aranha 3

No terceiro filme da trilogia dirigida por Sam Raimi, o Homem-Aranha precisa enfrentar três vilões ao mesmo tempo.



O Homem-Aranha é, indiscutivelmente, um dos heróis mais populares da Marvel e tem vários dos seus filmes disponíveis no Disney+.

Entre eles, está Homem-Aranha 3 (2007), o terceiro longa-metragem da trilogia dirigida por Sam Raimi. Nesse filme, o espectador acompanha Peter Parker (Tobey Maguire) em uma nova fase da sua vida.

Ele conseguiu conquistar Mary Jane (Kirsten Dunst) e Nova York vive o auge da “Aranha-mania”, idolatrando o Homem-Aranha como o grande herói que é.

A tranquilidade, no entanto, é ameaçada pelo surgimento de três vilões ao mesmo tempo: o Homem-Areia (Thomas Haden Church), o novo Duende Verde (James Franco) e o terrível Venom (Topher Grace).

Agora, além de ter de derrotar os inimigos, o Homem-Aranha também precisa enfrentar seus demônios internos, como o desejo de vingança pela morte do Tio Ben (Cliff Robertson).







Onde assistir a Homem-Aranha 3





Você pode conferir o confronto entre o Homem-Aranha e esses três vilões no Disney+.

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