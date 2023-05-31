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NOVIDADES DISNEY+

Onde ver online Homem-Aranha: No Aranhaverso, animação protagonizada por Miles Morales

31 de maio de 2023
31 de maio de 2023

O filme levou o Oscar® de Melhor Animação em 2019 e surpreendeu pelo visual e pela história. 

O único Homem-Aranha que existe é o Peter Parker? Na animação Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018), disponível no Disney+, você vai descobrir que não!

Inclusive, nesta quinta-feira, dia 1º de junho, acontece a estreia oficial da continuação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso nos cinemas. Que tal aproveitar o lançamento para ver ou rever o primeiro filme?

Qual a história de Homem-Aranha: No Aranhaverso


Fazendo uma releitura inovadora de um dos personagens mais amados da Marvel, a animação tem como protagonista Miles Morales, um adolescente do Brooklyn, em Nova York, que se transforma no Homem-Aranha.

No entanto, Miles vai descobrir que nada é tão simples quanto parece e que o Aranhaverso tem infinitas possibilidades. Mais de uma pessoa pode usar a máscara do famoso super-herói, incluindo o próprio Peter Parker.

Assista agora mesmo a Homem-Aranha: No Aranhaverso no Disney+


Com um visual impressionante, personagens cativantes e uma história contada de um jeito que você nunca viu antes, Homem-Aranha: No Aranhaverso ganhou o Oscar® de Melhor Animação e é um entretenimento imperdível!

É só dar o play no Disney+ e curtir o filme!

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