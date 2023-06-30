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Onde ver online Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal

30 de junho de 2023
30 de junho de 2023

Em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, o protagonista precisa enfrentar uma cruel agente soviética na busca por um artefato poderoso.


Depois de 19 anos longe das telas do cinema, o arqueólogo mais famoso de todos os tempos voltou à ação em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal em 2008.

Até então, a última aventura do famoso protagonista interpretado por Harrison Ford havia sido em 1989 e, em 2008, os fãs já estavam com saudade de vê-lo novamente em um filme.

E sabia que você pode assistir a Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal no Disney+? Sim, todos os quatro primeiros filmes da franquia estão disponíveis no serviço de streaming!

Qual a história de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal?


O diretor Steven Spielberg e o produtor executivo George Lucas (criador de Star Wars) se reuniram novamente para dar vida a mais uma história épica de Indiana Jones.

Durante a Guerra Fria, Indy e o jovem Mutt Williams (Shia LaBeouf) procuram a Caveira de Cristal, um objeto místico de grande valor.

Eles, no entanto, logo descobrem que não estão sozinhos nessa busca. Soviéticos liderados pela cruel agente Irina Spalko (Cate Blanchett) também querem a peça para tentar dominar o mundo.

Não perca o novo Indiana Jones e a Relíquia do Destino no cinema


O novo filme da franquia já estreou! Se você é fã do personagem, não pode deixar de assistir a Indiana Jones e a Relíquia do Destino, o quinto filme da saga.

Clique aqui para garantir seu ingresso e ver a despedida de Harrison Ford na pele de Indiana Jones – o ator já confirmou que é a última vez que o interpreta. Aproveite e viva essa aventura no cinema!

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