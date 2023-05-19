Onde ver online Motoqueiro Fantasma, filme estrelado por Nicolas Cage e Eva Mendes

Filme inspirado em um personagem da Marvel Comics já está disponível no streaming.



Um dos mais icônicos e sombrios personagens da Marvel Comics foi inspiração para o lançamento de um filme em 2007. Trata-se de Motoqueiro Fantasma, produção protagonizada por Nicolas Cage e Eva Mendes que acaba de estrear no Disney+.

No longa, Cage interpreta Johnny Blaze, um homem que, quando adolescente, vendeu sua alma ao próprio diabo. Já adulto, ele se torna um motociclista mundialmente conhecido.

À noite, porém, Blaze se transforma no Motoqueiro Fantasma, um caçador de recompensas demoníaco, encarregado de encontrar almas malignas na Terra e levá-las ao inferno.

Um dia, um antigo amor do passado retorna à vida de Johnny, que vê nisso sua segunda chance para ser feliz. No entanto, ele terá que vencer o diabo e recuperar sua alma.





Veja Motoqueiro Fantasma no Disney+



Embarque na garupa deste espírito flamejante para viver fortes emoções em Motoqueiro Fantasma. Dirigido por Mark Steven Johnson, o longa conta, ainda, com Wes Bentley, Sam Elliott e Peter Fonda.

Motoqueiro Fantasma já está disponível no Disney+.