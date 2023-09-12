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Novidades Star Wars

Onde ver online o episódio 5 de Ahsoka

12 de setembro de 2023
12 de setembro de 2023

A série protagonizada pela atriz Rosario Dawson chega ao seu episódio 5 nesta terça-feira, dia 12 de setembro.


A série Ahsoka está conquistando os fãs de Star Wars com a história da ex-Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uma implacável guerreira que foi aprendiz de Anakin Skywalker (Hayden Christensen). 

Com muita ação, uma história envolvente e personagens marcantes, a produção tem tudo o que os apaixonados por esse universo cinematográfico mais gostam de ver!

Ahsoka


Ahsoka: onde assistir online ao episódio 5 da série


Nesta terça-feira, dia 12 de setembro, o episódio 5 de Ahsoka chega ao Disney+, às 22h (horário de Brasília). 

Se você está se sentindo confuso em relação à história, não se preocupe, pois todos os episódios anteriores também estão disponíveis no serviço de streaming – e, a cada terça-feira, estreia um novo.

Ahsoka


Não perca Ahsoka no Disney+

Prepare o seu sabre de luz e junte-se a Ahsoka Tano enquanto ela investiga uma ameaça emergente pela galáxia e enfrenta diferentes perigos pelo caminho. Não perca!

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