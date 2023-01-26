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Onde ver online o live-action de Cruella com Emma Stone

26 de janeiro de 2023
26 de janeiro de 2023

A famosa personagem de 101 Dálmatas teve seu próprio filme, protagonizado por uma das atrizes mais “queridinhas” de Hollywood.


Cruella de Vil é uma das vilãs mais conhecidas da Disney. Presente no filme 101 Dálmatas (1961), ela teve seu próprio live-action em 2021. Trata-se de Cruella, protagonizado por Emma Stone.

A produção explora as origens da personagem notória por sua elegância e personalidade. Ambientada em Londres dos anos 1970, em plena revolução do punk rock, o filme de 2021 mostra uma jovem vigarista chamada Estella. Ela passa por uma série de acontecimentos que a levam a assumir seu lado malvado e a se transformar na vingativa Cruella.

Se você não viu a produção no cinema ou deseja revê-la, a boa notícia é que o filme está disponível para assistir online. Descubra onde!

Cruella


Onde ver online Cruella

O filme protagonizado por Emma Stone está disponível no Disney+. Além da atriz, o elenco é composto por Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste e Mark Strong.

Cruella é dirigida por Craig Gillespie a partir do roteiro de Dana Fox e Tony McNamara, com história de Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis

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