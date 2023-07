Onde ver online O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse: Confusões Nostálgicas

Descubra tudo sobre esta nova produção, que está disponível para assistir no serviço de streaming.



Mickey Mouse tem um lugar no coração de milhões de pessoas e, sempre que sai um novo especial protagonizado por ele, é uma ótima notícia para os fãs! É hora, então, de correr para o Disney+ e dar o play em O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse: Confusões Nostálgicas!

No especial, Mickey relembra os velhos tempos assistindo a antigos vídeos caseiros. Contudo, sem querer ele libera centenas de Mickeys do filme O Vapor Willie.

Agora, ele e seus amigos devem impedir que os inúmeros Mickeys causem estragos na cidade com suas boas e velhas travessuras de desenho animado.





O Maravilhoso Mundo de Mickey Mouse: Confusões Nostálgicas



O especial do Mickey Mouse já está disponível para assistir online no Disney+. Reúna toda a família e divirta-se na casa do Mickey no streaming!

Aproveite para curtir também outras produções protagonizadas pelo icônico personagem, como os novos episódios de Mickey Mouse Funhouse!