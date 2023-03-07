Conheça a nova animação que coloca o Justiceiro e a Viúva Negra frente a frente com um perigoso grupo terrorista.



Os Vingadores Confidencial: Viúva Negra & Justiceiro chegou ao Disney+! A animação traz a história de uma conspiração terrorista e uma nova perigosa missão envolvendo os personagens do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Confira, abaixo, mais detalhes sobre o filme dirigido por Kenichi Shimizu:





Qual a trama de Os Vingadores Confidencial: Viúva Negra & Justiceiro





Quando o Justiceiro (voz de Brian Bloom) frustra os planos de um traficante de armas e encontra uma tecnologia roubada da S.H.I.E.L.D., ele acaba descobrindo, sem querer, uma ameaça terrorista muito maior.

Detido pela organização de segurança, o Justiceiro recebe uma proposta de Nick Fury (voz de John Eric Bentley): estará livre se trabalhar ao lado da Viúva Negra (voz de Jennifer Carpenter) e conseguir deter o grupo criminoso conhecido como LEVIATHAN.







Onde ver online Os Vingadores Confidencial: Viúva Negra & Justiceiro





A animação já está disponível online no Disney+. Não perca a chance de ver esses dois personagens em ação em mais uma história marcante.

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