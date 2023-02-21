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Onde ver online Viúva Negra, com Scarlett Johansson

21 de fevereiro de 2023
21 de fevereiro de 2023

O filme, que mostra a origem do personagem Viúva Negra, está disponível no Disney+.


Desde que apareceu pela primeira vez, em Homem de Ferro 2 (2010), a Viúva Negra (Scarlett Johansson) se tornou um personagem marcante do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) e ganhou seu próprio filme no ano de 2021.

A trama do longa sobre a super-heroína se passa muitos anos antes da Viúva Negra se tornar parte dos Vingadores. Ao nascer, Natasha Romanoff, o nome verdadeiro dela, é entregue à KGB (serviço secreto soviético) para se tornar uma implacável espiã.

No entanto, quando passa a ser perseguida, precisa enfrentar o vilão Treinador e lutar por sua própria sobrevivência.

Viúva Negra


Onde assistir a Viúva Negra?

O filme está disponível no Disney+ e, além de Scarlett Johansson, possui no elenco Rachel Weisz, Florence Pugh, Ray Winstone, David Harbour, Olga Kurylenko, entre outros.

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