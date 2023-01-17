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Onde ver online Zen – Grogu e As Criaturas do Studio Ghibli

17 de janeiro de 2023
17 de janeiro de 2023

O delicado e emocionante curta-metragem animado une o universo Star Wars ao famoso estúdio japonês de animação.


Os fãs de The Mandalorian, série do universo Star Wars produzida pela Lucasfilm, ganharam uma surpresa especial no Disney+. Trata-se do curta-metragem animado realizado pelo famoso estúdio de animação japonesa Studio Ghibli: Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli.

Saiba mais sobre o curta que une dois universos criativos: Star Wars e Studio Ghibli:

Zen – Grogu e As Criaturas do Studio Ghibli

Sobre o que é Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli?

O curta especial (de apenas três minutos) foi realizado em comemoração ao terceiro aniversário do serviço de streaming (em 2022) e em homenagem à popular série Star Wars The Mandalorian, que em breve estreia sua 3ª temporada.

Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli é um curta animado totalmente desenhado à mão, dando à produção a delicadeza e precisão características do estúdio japonês. Zen é dirigido por Katsuya Kondo e conta com música de Ludwig Göransson.

Onde ver online Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli?

O curta animado especial Zen – Grogu e as Criaturas do Studio Ghibli está disponível para os fãs de Star Wars e de animação japonesa com exclusividade no Disney+

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