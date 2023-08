Onde ver Star Wars: Ahsoka, nova série da Lucasfilm

A aguardada produção faz parte do Universo Star Wars e já está disponível no Disney+.



O tempo de espera acabou: é hora de retornar ao universo Star Wars com a chegada da série de live-action Ahsoka ao Disney+. A produção teve sua estreia antecipada e seus dois primeiros episódios já estão disponíveis no serviço de streaming.

Com Rosario Dawson no papel de Ahsoka Tano, a série acompanha a ex-cavaleira Jedi enquanto ela investiga uma ameaça emergente em uma galáxia ainda vulnerável.

Além de Dawson, o live-action tem em seu elenco Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi.







'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Acompanhe Ahsoka Tano no Disney+



Semanalmente, novos episódios dessa aventura incrível de Ahsoka estreiam no streaming, sempre às terças-feiras.

A guerreira, que estreou no universo Star Wars há 15 anos, em Star Wars: The Clone Wars também participou de diversas produções da Lucasfilm – todas igualmente disponíveis no Disney+.



Assine já e aproveite!