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Novidades Star Wars

Onde ver Star Wars: Ahsoka, nova série da Lucasfilm

23 de agosto de 2023
23 de agosto de 2023

A aguardada produção faz parte do Universo Star Wars e já está disponível no Disney+.


O tempo de espera acabou: é hora de retornar ao universo Star Wars com a chegada da série de live-action Ahsoka ao Disney+. A produção teve sua estreia antecipada e seus dois primeiros episódios já estão disponíveis no serviço de streaming

Com Rosario Dawson no papel de Ahsoka Tano, a série acompanha a ex-cavaleira Jedi enquanto ela investiga uma ameaça emergente em uma galáxia ainda vulnerável.

Além de Dawson, o live-action tem em seu elenco Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi.


'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Acompanhe Ahsoka Tano no Disney+


Semanalmente, novos episódios dessa aventura incrível de Ahsoka estreiam no streaming, sempre às terças-feiras

A guerreira, que estreou no universo Star Wars15 anos, em Star Wars: The Clone Wars também participou de diversas produções da Lucasfilm – todas igualmente disponíveis no Disney+.

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