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Onde ver todos os filmes de Doutor Estranho online 

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

O Mestre das Artes Místicas conquista o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com múltiplas produções que agora podem ser vistas quantas vezes você quiser.


Doutor Estranho continua exibindo seus poderes com seu último lançamento: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que agora você pode desfrutar online. 

O filme que expandiu o Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) apresenta uma jornada ao desconhecido com o Feiticeiro Supremo que, com a ajuda de novos e místicos aliados familiares aos fãs, atravessa o Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário

O filme estrelado por Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez e ainda com Michael Stühlbarg e Rachel McAdams, aumenta a variedade de conteúdos nos quais podemos ver o Mestre das Artes Místicas e Os Vingadores.

Doutor Estranho


Quais são os filmes disponíveis com Doutor Estranho e onde assisti-los?


Onde ver os filmes com Doutor Estranho online

Os filmes de Doutor Estranho estão disponíveis no serviço de streaming Disney+. Está preparado para ver Stephen Strange pronto para lutar contra as forças escuras como o feiticeiro mais poderoso do planeta? Confira a lista!

Doutor Estranho


Os filmes de Doutor Estranho no Disney+

Doutor Estranho (2016)

Thor: Ragnarok (2017)

Vingadores: Guerra Infinita (2018)

Vingadores: Ultimato (2019)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (2021)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022)

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