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Onde ver Venom 

5 de agosto de 2022
5 de agosto de 2022

O filme sobre o poderoso simbionte chega ao Disney+. Saiba mais sobre Venom e onde ver online sua estreia no serviço de streaming! 


Os fãs do universo do Homem-Aranha têm motivos para comemorar: além da chegada de vários filmes do aracnídeo no serviço de streaming, estreia neste dia 5 de agosto, no Disney+, o longa de Venom.

Se prepare para essa aventura: conheça mais sobre o filme e saiba onde assistir online à Venom:

Venom

Sobre o que é Venom?

O filme de 2018, tem o ator inglês Tom Hardy na pele do poderoso Venom e conta a história do surgimento do vilão. Tom Hardy aparece inicialmente como o jornalista Eddie Brock, que busca desmascarar o cientista e empresário Carlton Drake (Riz Ahmed), o criador da Vida Foundation.

Só que algo dá errado durante a investigação que Brock faz nos experimentos de Drake – e ele sofre uma estranha conexão simbiótica com uma entidade alienígena, proporcionando ao jornalista superpoderes que ele nunca imaginou ter.

Mas a força da simbiose vai além das habilidades físicas, já que a entidade também domina a sua mente e o transforma em um ser de atitudes duvidosas chamado Venom.

Venom

Onde ver online Venom?

Venom é um filme cheio de ação, que tem um elenco com grandes nomes – além de Tom Hardy e Riz Ahmed–, como Michelle Williams, Woody Harrelson e Reid Scott.

Não deixe de conferir essa emocionante estreia! A partir de 5 de agosto, Venom está disponível com exclusividade para os assinantes do Disney+ para ser visto online sempre que você quiser.  

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