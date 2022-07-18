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Operação Cupido: quantos anos tinha Lindsay Lohan quando fez o filme?

18 de julho de 2022
18 de julho de 2022

Viaje aos tempos de infância com este clássico das tardes disponível no para ser visto no Disney+.


Quem passou dos 30 certamente já ficou comendo biscoito — ou bolacha (a depender da cidade) — vendo Operação Cupido na TV nas tardes livres da escola. O momento nostálgico pode ser revivido, já que o longa protagonizado por Lindsay Lohan está disponível no Disney+.

O filme foi lançado em 1998 e, então, uma pergunta fica no ar: quantos anos Lindsay Lohan tinha na época?

Operação Cupido


Quantos anos tinha Lindsay Lohan quando fez Operação Cupido?

Que Lindsay Lohan começou sua carreira muito cedo, isso não é nenhuma novidade. Nascida em 2 de julho de 1986, aos três anos de idade ela já atuava como modelo infantil em diversas campanhas publicitárias.

Porém, após fazer algumas participações especiais em seriados de televisão, ela teve sua grande estreia nos cinemas justamente em Operação Cupido.

Na época, Lindsay tinha apenas 11 anos. Em seguida, a ruiva emplacou diversos sucessos nas telonas, incluindo as produções Seguindo as Pistas, Sexta-Feira Muito Louca, Confissões de Uma Adolescente em Crise e Herbie: Se Meu Fusca Falasse — todas disponíveis no Disney+

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