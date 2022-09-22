Os 10 super-heróis da Marvel que têm outra profissão

Advogados, cientistas e muitas outras profissões podem ser encontrados entre os super-heróis da Marvel Studios. Descubra!
Jennifer Walters (Tatiana Maslany), protagonista de She-Hulk: Defensora de Heróis, série da Marvel Studios disponível no Disney+, sonha em ter sucesso como advogada.
Seu futuro profissional, porém, corre risco quando ela adquire as mesmas habilidades que seu primo, Bruce Banner (Mark Ruffalo), mais conhecido como o Incrível Hulk.
No entanto, a Mulher-Hulk não é a única personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que tem uma profissão paralela às suas responsabilidades como super-heroína. A seguir, reveja 10 super-heróis da Marvel que também têm outras profissões:
Matt Murdock (Demolidor) também é advogado
Assim como Jennifer Walters, Matt Murdock (Charlie Cox), mais conhecido como Demolidor, trabalha como advogado durante o dia. E, à noite, combate o crime nas ruas de Hell's Kitchen.
O super-herói fará uma participação em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – e ainda terá sua própria série no Disney+. Ainda sem data de lançamento confirmada, Murdock retorna em Daredevil: Born Again.
Tony Stark (Homem de Ferro) é empresário
Dentro da poderosa armadura do Homem de Ferro está Tony Stark (Robert Downey Jr.), um homem extremamente inteligente e um empresário bilionário, que dirige uma empresa chamada Indústrias Stark.
Graças à tecnologia inovadora a qual ele tem acesso e à sua genialidade, Tony construiu seu próprio legado como super-herói – apesar de não possuir habilidades extraordinárias naturais.
Bruce Banner (o Incrível Hulk) e Jane Foster (a Poderosa Thor) são cientistas
Por trás do Incrível Hulk está Bruce Banner, que antes de se tornar o gigante verde, trabalhou como físico. Banner ficou famoso por seu trabalho em física nuclear e estudos de radiação gama.
Foi durante um de seus experimentos que ele foi exposto a um alto nível de raios gama e, assim, se tornou o super-herói que todos conhecem.
Jane Foster (Natalie Portman), por sua vez, que em Thor: Amor e Trovão aparece como a Poderosa Thor, é uma astrofísica. Foster ganha notoriedade com suas pesquisas sobre buracos de minhoca – em um trabalho no qual combina seus conhecimentos científicos com as experiências que viveu em Asgard.
Carol Danvers (Capitã Marvel) é piloto de avião
Antes de conhecer o mundo dos Kree e dos Skrulls, Carol Danvers (Brie Larson) foi uma das pilotos mais respeitadas da Força Aérea dos Estados Unidos.
No entanto, tudo mudou quando, após uma explosão, ela foi exposta à energia do Tesseract, que contém uma das seis Joias do Infinito. Danvers adquiriu poderes cósmicos que, com o tempo, a transformaram em Capitã Marvel.
Natasha Romanoff (Viúva Negra) e Clint Barton (Gavião Arqueiro) são espiões
Antes de se tornarem dois dos membros fundadores dos Vingadores, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Clint Barton (Jeremy Renner) foram treinados como espiões desde pequenos.
Por isso, fora da S.H.I.E.L.D. e antes do grupo de super-heróis, os dois também já trabalharam como assassinos de aluguel.
Stephen Strange (Doutor Estranho) é médico
Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) é um neurocirurgião que se destaca por suas habilidades médicas. No entanto, um acidente automobilístico muda sua vida. Strange perde a sensibilidade nas mãos e, com isso, fica impedido de realizar cirurgias.
Para recuperar suas habilidades médicas, Strange viaja até Kamar-Taj em busca de cura. Lá, porém, descobre um conhecimento que foge completamente à lógica da ciência.
Desta forma, Stephen se torna o Doutor Estranho, um poderoso feiticeiro capaz de dominar as Artes Místicas.
Shang-Chi é manobrista
Shang-Chi (Simu Liu), que mudou seu nome para “Shaun” ao ir para os Estados Unidos, ganha a vida como manobrista de hotel.
No entanto, após receber notícias de sua terra natal, ele retorna à China assumindo de novo a identidade de Shang-Chi, revelando seu conhecimento de artes marciais.
Steven Grant (Cavaleiro da Lua) trabalha em um museu
Steven Grant (Oscar Isaac) é funcionário de um museu. Embora seu trabalho se limite à lojinha de presentes, ele gosta de conversar com os visitantes sobre a cultura egípcia.
Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!