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Os 10 super-heróis da Marvel que têm outra profissão

22 de setembro de 2022
22 de setembro de 2022

Advogados, cientistas e muitas outras profissões podem ser encontrados entre os super-heróis da Marvel Studios. Descubra!


Jennifer Walters (Tatiana Maslany), protagonista de She-Hulk: Defensora de Heróis, série da Marvel Studios disponível no Disney+, sonha em ter sucesso como advogada.

Seu futuro profissional, porém, corre risco quando ela adquire as mesmas habilidades que seu primo, Bruce Banner (Mark Ruffalo), mais conhecido como o Incrível Hulk.

No entanto, a Mulher-Hulk não é a única personagem do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que tem uma profissão paralela às suas responsabilidades como super-heroína. A seguir, reveja 10 super-heróis da Marvel que também têm outras profissões:

Matt Murdock (Demolidor) também é advogado

Matt Murdock Daredevil


Assim como Jennifer Walters, Matt Murdock (Charlie Cox), mais conhecido como Demolidor, trabalha como advogado durante o dia. E, à noite, combate o crime nas ruas de Hell's Kitchen.

O super-herói fará uma participação em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis – e ainda terá sua própria série no Disney+. Ainda sem data de lançamento confirmada, Murdock retorna em Daredevil: Born Again.

Tony Stark (Homem de Ferro) é empresário

Homem de Ferro Tony Stark


Dentro da poderosa armadura do Homem de Ferro está Tony Stark (Robert Downey Jr.), um homem extremamente inteligente e um empresário bilionário, que dirige uma empresa chamada Indústrias Stark.

Graças à tecnologia inovadora a qual ele tem acesso e à sua genialidade, Tony construiu seu próprio legado como super-herói – apesar de não possuir habilidades extraordinárias naturais.

Bruce Banner (o Incrível Hulk) e Jane Foster (a Poderosa Thor) são cientistas

Bruce Banner Hulk


Por trás do Incrível Hulk está Bruce Banner, que antes de se tornar o gigante verde, trabalhou como físico. Banner ficou famoso por seu trabalho em física nuclear e estudos de radiação gama.

Foi durante um de seus experimentos que ele foi exposto a um alto nível de raios gama e, assim, se tornou o super-herói que todos conhecem.

Jane Foster Poderosa Thor


Jane Foster (Natalie Portman), por sua vez, que em Thor: Amor e Trovão aparece como a Poderosa Thor, é uma astrofísica. Foster ganha notoriedade com suas pesquisas sobre buracos de minhoca – em um trabalho no qual combina seus conhecimentos científicos com as experiências que viveu em Asgard.

Carol Danvers (Capitã Marvel) é piloto de avião

Carol Danvers Capitã Marvel


Antes de conhecer o mundo dos Kree e dos Skrulls, Carol Danvers (Brie Larson) foi uma das pilotos mais respeitadas da Força Aérea dos Estados Unidos.

No entanto, tudo mudou quando, após uma explosão, ela foi exposta à energia do Tesseract, que contém uma das seis Joias do Infinito. Danvers adquiriu poderes cósmicos que, com o tempo, a transformaram em Capitã Marvel.

Natasha Romanoff (Viúva Negra) e Clint Barton (Gavião Arqueiro) são espiões

Natasha Romanoff Viúva Negra Clint Barton Gavião Arqueiro


Antes de se tornarem dois dos membros fundadores dos Vingadores, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Clint Barton (Jeremy Renner) foram treinados como espiões desde pequenos.

Por isso, fora da S.H.I.E.L.D. e antes do grupo de super-heróis, os dois também já trabalharam como assassinos de aluguel.

Stephen Strange (Doutor Estranho) é médico

Doutor Strange Stephen Strange


Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) é um neurocirurgião que se destaca por suas habilidades médicas. No entanto, um acidente automobilístico muda sua vida. Strange perde a sensibilidade nas mãos e, com isso, fica impedido de realizar cirurgias.

Para recuperar suas habilidades médicas, Strange viaja até Kamar-Taj em busca de cura. Lá, porém, descobre um conhecimento que foge completamente à lógica da ciência.

Desta forma, Stephen se torna o Doutor Estranho, um poderoso feiticeiro capaz de dominar as Artes Místicas.

Shang-Chi é manobrista

Shang-Chi


Shang-Chi (Simu Liu), que mudou seu nome para “Shaun” ao ir para os Estados Unidos, ganha a vida como manobrista de hotel.

No entanto, após receber notícias de sua terra natal, ele retorna à China assumindo de novo a identidade de Shang-Chi, revelando seu conhecimento de artes marciais.

Steven Grant (Cavaleiro da Lua) trabalha em um museu

Cavaleiro da Lua Steven Grant


Steven Grant (Oscar Isaac) é funcionário de um museu. Embora seu trabalho se limite à lojinha de presentes, ele gosta de conversar com os visitantes sobre a cultura egípcia.

Esse mesmo conhecimento, mais tarde, será bastante útil a Steven, uma vez que ele se tornará o avatar de Konshu, o deus egípcio da Lua. Ao lado de Marc Spector, um mercenário que vive em seu corpo, ele viverá aventuras perigosas pelo mundo.

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