Os 3 episódios de séries no Disney+ para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+

Seja com histórias reais ou fictícias, celebre o Mês do Orgulho LGBTQ+ vendo os episódios destas séries no Disney+.



O Disney+ te convida a celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+ com histórias sensíveis e cheias de inspiração!



O catálogo do serviço de streaming possui séries com episódios voltados a essa temática que você não pode perder. Confira três deles:





Episódio 4 da série Impacto, com Gal Gadot



(2021) é uma série documental apresentada pela famosa atriz israelense que traz histórias sobre mulheres inspiradoras.



Impacto com Gal Gadot (2021) é umaapresentada pela famosa atriz israelense que traz histórias sobre mulheres inspiradoras.

episódio 4 da 1ª temporada é focado em Kayla, uma negra e transgênero que dedica sua vida a ajudar outras mulheres trans que sofrem com a violência e a falta de moradia.



é focado em, uma mulher que dedica sua vida a ajudar outras mulheres trans que sofrem com a

Kayla sentiu esses problemas na pele e está construindo 20 casas em Memphis, nos Estados Unidos, para pessoas que são vítimas de discriminação e precisam de um A própriasentiu esses problemas na pele e está construindo 20 casas em, nos, para pessoas que são vítimas de discriminação e precisam de um lugar para chamar de lar.





Episódio 3 da série Por dentro da Pixar



O episódio 3 da 1ª temporada de Steven Hunter.



dade Por Dentro da Pixar (2020), a série que mostra os profissionais dos Estúdios Pixar , apresenta o trabalho do animador e diretor

Canadá, Hunter nunca se sentiu representado pelos desenhos animados e que conhecia.



Tendo crescido em uma pequena cidade no, Hunter nunca se sentiu quadrinhos que conhecia.

LGBTQ+ que ele teria adorado ver em sua juventude. O cineasta, então, se inspirou em sua própria vida para criar Segredos Mágicos (2020) um curta-metragem com temáticaque ele





Episódio 16 da 2ª temporada de Glee



O episódio 16 da 2ª temporada de Glee (2009-2015), série musical de grande sucesso, trouxe uma cena que muitos fãs estavam aguardando.



Novas Direções decidem que a única maneira de vencer as Regionais (uma competição da série) é compor e apresentar suas próprias



No enredo, os garotos do grupodecidem que a única maneira de vencer as(uma competição da série) é compor e apresentar suas próprias músicas originais

O dueto apresentado por Kurt (Chris Colfer) e Blaine (Darren Criss), mostra os dois dando um beijo romântico que reflete o que sentem um pelo outro.





As apresentações musicais desse episódio incluem: "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" e "Raise Your Glass".