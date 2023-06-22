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Os 3 episódios de séries no Disney+ para celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+

22 de junho de 2023
22 de junho de 2023

Seja com histórias reais ou fictícias, celebre o Mês do Orgulho LGBTQ+ vendo os episódios destas séries no Disney+.


O Disney+ te convida a celebrar o Mês do Orgulho LGBTQ+ com histórias sensíveis e cheias de inspiração!

O catálogo do serviço de streaming possui séries com episódios voltados a essa temática que você não pode perder. Confira três deles:

Impacto, con Gal Gadot: Regreso a casa

Episódio 4 da série Impacto, com Gal Gadot


Impacto com Gal Gadot (2021) é uma série documental apresentada pela famosa atriz israelense que traz histórias sobre mulheres inspiradoras.

O episódio 4 da 1ª temporada é focado em Kayla, uma mulher negra e transgênero que dedica sua vida a ajudar outras mulheres trans que sofrem com a violência e a falta de moradia.

A própria Kayla sentiu esses problemas na pele e está construindo 20 casas em Memphis, nos Estados Unidos, para pessoas que são vítimas de discriminação e precisam de um lugar para chamar de lar.


Steven Hunter

Episódio 3 da série Por dentro da Pixar


O episódio 3 da 1ª temporada de Por Dentro da Pixar (2020), a série que mostra os profissionais dos Estúdios Pixar, apresenta o trabalho do animador e diretor Steven Hunter.

Tendo crescido em uma pequena cidade no Canadá, Hunter nunca se sentiu representado pelos desenhos animados e quadrinhos que conhecia.

O cineasta, então, se inspirou em sua própria vida para criar Segredos Mágicos (2020) um curta-metragem com temática LGBTQ+ que ele teria adorado ver em sua juventude.


Glee

Episódio 16 da 2ª temporada de Glee


O episódio 16 da 2ª temporada de Glee (2009-2015), série musical de grande sucesso, trouxe uma cena que muitos fãs estavam aguardando.

No enredo, os garotos do grupo Novas Direções decidem que a única maneira de vencer as Regionais (uma competição da série) é compor e apresentar suas próprias músicas originais.

O dueto apresentado por Kurt (Chris Colfer) e Blaine (Darren Criss), mostra os dois dando um beijo romântico que reflete o que sentem um pelo outro.

As apresentações musicais desse episódio incluem: "Blackbird", "Candles", "Get It Right", "Hell To the No", "Jesus Is A Friend of Mine", "Loser Like Me", "Misery" e "Raise Your Glass".

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