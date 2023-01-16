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Os 3 momentos-chave do episódio final de Willow

17 de janeiro de 2023
17 de janeiro de 2023

O desfecho da série mágica, deixou o público impressionado com a batalha final. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A série Willow chegou ao fim de sua primeira temporada. O episódio 8 marcou o desfecho da fase inicial da produção, que é ambientada no mesmo universo do filme homônimo de 1988.

Na despedida, Willow (Warwick Davis) liderou a sua trupe de aventureiros em uma batalha repleta de magia e emoções. A missão de resgatar Airk (Dempsey Bryk) foi um sucesso, mas deixou vários ponto em aberto. 

Veja, abaixo, três momentos incríveis do episódio final de Willow:


Kit Willow


1) Homenagem a Val Kilmer


Val Kilmer, que interpretou Madmartigan no filme original, ganhou uma homenagem no episódio final de Willow. Enquanto Kit (Ruby Cruz) está presa em Crone, ela ouve a voz de seu pai (interpretada pelo filho de Val, Jack Kilmer), que pede para ela seguir firme. 

Mesmo que ele não apareça fisicamente, já se trata de um momento especial para os fãs do universo mágico de Willow. E também mostra o quanto Kit ainda tem conexão com o pai.


Elora


2) Elora lidera a batalha final


Elora (Ellie Bamber) rouba a cena na batalha final da temporada 1 de Willow. Mesmo sem ajuda de uma varinha mágica, ela consegue usar magia para destruir a bruxa Lili (Rosabell Laurenti Sellers) e passar seu poder para Airk, para que ele siga firme e sobreviva.

Por fim, em meio à guerra de feitiços, Elora consegue salvar o reino e expulsar a energia maligna que se apropriou de Airk com uma ajuda extra de Willow.


Graydon


3) O retorno de Graydon


Antes namorado de Elora, Graydon (Tony Revolori) é dado como morto na batalha final. No entanto, cenas depois, ele acorda em um deserto repleto de chamas momentos após a trupe de Willow deixar a Cidade Imemorial.

A entidade maligna, que antes havia se apoderado de Airk, cria imagens na cabeça de Graydon – inclusive, sobre o fato de Elora ter ido embora sem ele. Será que thaverá vingança no futuro? A questão fica em aberto. 


Willow


Conheça Willow 


A série Willow, que teve sua primeira temporada é baseada no filme original de 1988, que serve de cenário para esta trama inédita, e está no serviço de streaming. 

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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