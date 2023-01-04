Cancel
Novidades Disney+

Os 3 momentos-chave do primeiro episódio da temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch 

4 de janeiro de 2023
4 de janeiro de 2023

Nova temporada da série derivada do universo Star Wars pode ser conferida no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch já está disponível no Disney+. Com os dois primeiros episódios da nova fase, os fãs do esquadrão Força Clone 99 podem acompanhar as novas aventuras.

Após a queda da República, os também chamados "Mal Feitos" recebem missões ousadas logo no início da temporada 2. Eles precisam pegar itens em um antigo baú e completar um pedido de Cid

Veja, abaixo, os três momentos-chave do primeiro episódio de Star Wars: The Bad Batch – e se você ainda não conferiu esse caípítulo, cuidado com os spoilers!


Omega


A luta contra criaturas marinhas


O primeiro episódio da temporada 2 tem um momento tenso para a Força Clone 99. Para cumprir uma missão para Cid, o esquadrão luta contra criaturas marinhas gigantes. 

A sequência é assustadora! No fim, tudo termina bem com Omega salvando Cid do ataque. A paz reina, novamente, a caminho de Ord Mantell.


Hunter


A conversa reveladora de Hunter e Echo


No navio, Echo e Hunter falam mais uma vez sobre o futuro da Força Clone 99. Hunter comenta sobre o quanto eles precisam se preparar para lutar contra o Império e que Omega não merece a vida que a sociedade leva ali. É um momento emocionante!

Echo, por sua vez, fica reflexivo sobre o quanto outras dezenas de guerreiros precisam de ajuda, como eles ofereceram a Omega. 


Wrecker


Batalha tensa no palácio de Dooku


A Força Clone 99 não tem um minuto de paz. Após chegarem ao palácio Dooku, para completar a missão de buscar alguns itens de guerra em um antigo baú, o Bad Batch precisa lutar contra os soldados dali.

Hunter e Wrecker assumem a frente de defesa, enquanto Tech, Echo e Omega tentam escapar. Os dois primeiros conseguem fugir por terra, mas Tech, Echo e Omega se veem encurralados e precisam pular de um container de carga para se salvarem. 

Será que eles conseguiram sobreviver? É assim que acaba o episódio. 


Star Wars: The Bad Batch


Star Wars: The Bad Batch: onde assistir a temporada 2


A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch é formada por 16 episódios. Os dois primeiros podem ser conferidos no Disney+. Os novos capítulos estreiam às quartas-feiras no serviço de streaming.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set