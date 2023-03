Os 3 motivos para assistir a Red - Crescer é uma Fera, animação indicada ao Oscar®

A animação Red - Crescer é uma Fera está disponível para ser vista com toda a família no Disney+.



Lançado diretamente no Disney+, Red - Crescer é uma Fera (2022) está entre os indicados ao Oscar® 2023 na categoria de Melhor Animação.

O filme traz a história de Mei Lee (voz de Rosalie Chiang, na dublagem original em inglês), uma adolescente que é como qualquer outra garota da idade - ou, ao menos, queria ser. Ela é filha de Ming Lee (voz de Sandra Oh), uma mãe superprotetora a quem está sempre querendo agradar.

Em uma noite, a garota se transforma em um imenso panda vermelho e descobre que, para não ficar presa no corpo do animal para sempre, precisa controlar suas emoções: algo nada fácil para uma adolescente de 13 anos!

Além da indicação ao Oscar®, há vários outros motivos para assistir a Red - Crescer é uma Fera.

Confira três deles a seguir:







Presença feminina





Mulheres contando a história de mulheres! A presença feminina em Red – Crescer é uma Fera não se resume ao fato da protagonista da história ser uma garota.

A direção também é assinada por uma mulher: a chinesa Domee Shi, que já trabalhou como artista de storyboard em filmes como O Bom Dinossauro (2015) e Toy Story 4 (2019).

A cineasta também escreveu o roteiro de Red – Crescer é uma Fera ao lado de outras duas mulheres, Julia Cho e Sarah Streicher.





Um olhar sensível e humano sobre a adolescência





Uma das marcas registradas da DIsney e da Pixar é abordar temas relevantes e universais em suas animações. Nesse novo filme, não é diferente.

O roteiro toca em pontos como a passagem da infância para a adolescência, o amadurecimento pessoal, a relação com a família, o controle das suas próprias emoções, entre outros.

Mais do que divertir e fazer rir, a animação também promove a reflexão em cima dessas situações que todas as pessoas já passaram ou, no caso do público infantil, que as crianças ainda vão passar.







Um mergulho na nostalgia





Quem viveu o começo dos anos 2000 vai ter uma sessão de nostalgia com o filme.

É que a história se passa justamente nessa época e mostra telefones públicos nas paredes da escola, computadores antigos, CD players, videogames portáteis e fitas VHS.

Itens que carregam todo um valor sentimental para quem costumava usá-los – se você já teve coleções de CDs e fitas, certamente guarda boas recordações de tudo isso.





Viva a emoção de Red - Crescer é uma Fera no DIsney+





Aproveite para reunir a família e já entrar no clima do Oscar® assistindo a Red - Crescer é uma Fera no Disney+.