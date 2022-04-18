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Red - Crescer é Uma Fera: confira 7 fatos curiosos sobre a animação

18 de abril de 2022
18 de abril de 2022

Saiba mais sobre os bastidores da animação número 1 do Disney+ no mundo atualmente.


A animação Red - Crescer é Uma Fera estreou no dia 11 de março no Disney+ e traz a história da jovem Mei Leeque aos 13 anos precisa lidar com o fato de se transformar em um panda-vermelho – além de enfrentar todo o caos típico da adolescência. O longa já conquistou diversos fãs. E se você é um deles, precisa saber mais algumas curiosidades sobre a produção!


Red - Crescer é Uma Fera: detalhes sobre o Canadá


O filme se passa em Toronto, no Canadá, durante o ano de 2002. Para deixar a ambientação mais autêntica, a equipe de criação caprichou em particularidades específicas da época e do local.

Ou seja, detalhes como os móveis de rua, as placas de sinalização escritas em inglês com expressões típicas canadenses, e até mesmo o leite vendido em sacos, tudo foi retratado da forma mais fiel possível.

Na cena em que Mei está na sala de música da escola, as notas musicais que aparecem são do hino nacional “Oh Canada”. Outro fato curioso é que na cena em que aparece um boneco de um alce no painel do carro de Ming, a referência não é apenas a um dos animais-símbolos do Canadá. O pai da diretora do longa, Domee Shi, também tem um brinquedo assim em seu automóvel.

Red - Crescer é uma Fera


Red - Crescer é Uma Fera: em que época o filme se passava


Ao longo da criação dos cenários, os animadores aproveitaram todas as oportunidades para reforçar o fato da história se passar no começo dos anos 2000.

Por isso, ainda é possível ver telefones públicos nas paredes da escola, computadores antigos, CD players e videogames portáteis, entre outros detalhes como fitas VHS que se alinham nas prateleiras da casa de Mei.

Red - Crescer é uma Fera


Red - Crescer é Uma Fera: o revival dos braceletes da amizade


Na época em que a animação se passa, era moda no Canadá as adolescentes usarem “pulseiras da amizade”, que combinavam entre si. Pois bem, Mei e suas amigas também têm esses acessórios.

E detalhe: elas foram desenhadas para parecerem ter sido feitas à mão pelas quatro jovens.

Red - Crescer é uma Fera


Red - Crescer é Uma Fera: os detalhes característicos de cada personagem


Desde as cores até o estilo das protagonistas, tudo foi pensado minuciosamente pelos criadores da animação. Para começar, cada personagem principal tem uma paleta de cores própria.

Por exemplo: Mei é vermelha, Miriam é amarela e verde, Abby é lavanda e Priya é ocre. Já os “figurantes” na escola vestem roupas em tons verde-azulados acinzentados, para que os personagens principais se destaquem na multidão.

Além disso, cada uma delas tem um traço particular. O aparelho dental que Miriam usa é mostrado ao máximo pelos animadores. Já Abby tem as “sobrancelhas raivosas”, mesmo quando está feliz. Isso foi feito para reforçar a característica de ela ser uma jovem de temperamento mais explosivo.

Red - Crescer é uma Fera


Red - Crescer é Uma Fera: o momento da transformação de Mei Lee


Essa é uma curiosidade que talvez só os mais atentos tenham notado. Sempre que volta de panda para uma garota de 13 anos, uma pequena rajada de vento no cabelo de Mei Lee acompanha a transformação.

Para esse efeito, os animadores deixaram os cabelos da menina com até o dobro do tamanho por alguns frames. Logo em seguida, deixaram os fios do comprimento usual da história.

Red - Crescer é uma Fera


Red - Crescer é Uma Fera: a escola de Mei Lee

Os criadores do filme precisaram fazer uma escola de ensino fundamental no filme para mostrar como era a vida de Mei Lee longe do olhar vigilante de sua mãe.

Para isso, com o projeto da cidade da animação em mente, eles utilizaram plantas da escola em que a diretora do filme, Domee Shi, estudou como inspiração para criar uma instituição de ensino urbana em Toronto.

Red - Crescer é Uma Fera: cartazes feitos à mão por crianças


Nas cenas que se passam na escola, você pode observar que há vários cartazes colados nas paredes. Pois bem, para fazê-los parecer terem sido escritos por adolescentes, os artistas da equipe gráfica do filme escreveram cada letra de forma inversa ou utilizaram a caneta com a mão não-dominante.

Red - Crescer é uma Fera


Os bastidores de Red - Crescer é Uma Fera


Além de acompanhar todas as aventuras de Mei Lee como um panda-vermelho gigante em Red - Crescer é Uma Fera, você também pode ver mais curiosidades sobre os bastidores da produção no documentário O Abraço do Panda: A Fera Vermelha, também disponível com exclusividade no Disney+.

E se você gostou do nosso conteúdo, no site da Disney Brasil tem muito mais novidades sobre suas produções favoritas!

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