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NOVIDADES STAR WARS

Os 3 motivos para ver Aventuras dos Jovens Jedi no Disney+

7 de setembro de 2023
7 de setembro de 2023

Acompanhe a história de três aspirantes a Jedi em aventuras que vão alegrar a família inteira!


Nada enche mais um fã de Star Wars de orgulho do que ver seus filhos seguindo pelos caminhos da Força. Embora a saga de filmes ou mesmo séries como Ahsoka sejam bem complexos, o Disney+ traz um título perfeito para os pequenos: As Aventuras dos Jovens Jedi!

Disponível exclusivamente no serviço de streaming, a série busca introduzir novos personagens ao universo de Star Wars, ao mesmo tempo em que preserva personagens clássicos.

Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi é ambientada durante a Era da Alta República e segue a história de Kai Brightstar, Lys Solay e Nubs. A seguir, descubra três motivos para se divertir em família com esta produção:


Aventuras dos Jovens Jedi aborda diversos temas importantes em suas histórias


Essa é a primeira produção da Lucasfilm voltada para o público pré-escolar. De forma leve e espontânea, a série apresenta mensagens importantes, ensinando aos pequenos valores essenciais como compaixão, perseverança e trabalho em equipe.

As aventuras de Kai, Lys e Nubs também ensinam sobre autoconfiança e coragem para encarar desafios, sempre mostrando que é possível obter uma solução para combater os obstáculos que surgem pelo caminho.


Aventuras dos Jovens Jedi fala sobre o poder da amizade


Em seus episódios, a série estimula a demonstração de empatia e carinho, mostrando a amizade como uma grande fonte de Força também. Kai, Lys e Nubs são três amigos e aprendizes enviados pelo Mestre Yoda para treinar no templo Jedi

Juntos, eles embarcam em grandes aventuras, aprendem sobre a Força, ajudam a quem precisa, enfrentam piratas, conhecem criaturas exóticas e descobrem o valor da verdadeira amizade.

 

A diversão é o ponto alto de Aventuras dos Jovens Jedi!


Para conquistar até as crianças mais exigentes, não basta ser só educativo: é preciso ser emocionante! E Aventuras dos Jovens Jedi vai deixar qualquer criança de olhinhos atentos enquanto aprende! 

Os cenários da série são lúdicos e divertidos, sendo uma ótima opção para os pequenos que possuem espírito aventureiro e são para lá de curiosos.

A série animada também possui uma linguagem simples, que estimula o imaginário das crianças – que se envolvem a cada episódio e se conectam com as histórias e seus personagens.


Divirta-se em família com o universo Star Wars no Disney+


Reúna todo mundo e dê o play nas histórias de uma galáxia muito, muito distante! 

O Disney+ é a casa do universo Star Wars no streaming! Além de Aventuras dos Jovens Jedi, no serviço de streaming você encontra todos os filmes, séries, animações e especiais da saga criada por George Lucas.

Assine e assista agora mesmo! 

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