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NOVIDADES DISNEY

Os 3 motivos para ver Mansão Mal-Assombrada no cinema

25 de julho de 2023
25 de julho de 2023


Inspirado na clássica atração de um dos parques temáticos da Disney, o filme Mansão Mal-Assombrada chega aos cinemas em 27 de julho.

O longa-metragem é dirigido por Justin Simien e vai prender o público com uma história intrigante e divertida.

 Confira três razões para assistir ao filme:

Mansão Mal-Assombrada

1) Mansão Mal-Assombrada tem um elenco dos sonhos


O filme traz um elenco excepcional que inclui Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis, LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish e Jared Leto.

"Esse é o elenco dos meus sonhos. Para fazer com que o filme realmente funcionasse, foi vital criar um elenco com o peso que um longa desse porte exige", disse Simien em comunicado oficial.

2) Uma aventura misteriosa e cômica te espera em Mansão Mal-Assombrada


Mansão Mal-Assombrada é uma aventura que combina mistério e comédia com perfeição. 

O foco central da história é uma casa mal-assombrada nos arredores de Nova Orleans. 

Um grupo de personagens tenta combater os invasores fantasmagóricos que assumiram o controle da mansão – uma missão que, como você pode imaginar, não é nada fácil.

Mansão Mal-Assombrada

3) Mansão Mal-Assombrada surpreenderá com seus figurinos e efeitos visuais


O figurinista Jeffrey Kurland criou trajes personalizados e fascinantes para cada um dos personagens, incluindo as criaturas sobrenaturais da mansão. O resultado ficou incrível e é um detalhe impossível de passar despercebido! 

Os efeitos especiais também são fundamentais para construir a atmosfera, ampliando o clima fantasmagórico da história.

Uma curiosidade é que a equipe do filme deu preferência a efeitos especiais práticos em vez de computação gráfica. Isso envolve usar cerca de 50 atores reais nas aparições dos fantasmas

Não perca a estreia de Mansão Mal-Assombrada nos cinemas


Com os motivos citados acima, ficou mais fácil de entender por que você não pode perder Mansão Mal-Assombrada! Assista no cinema a partir de 27 de julho.

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