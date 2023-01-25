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Os 3 motivos pelos quais você precisa assistir a Mila no Multiverso

25 de janeiro de 2023
25 de janeiro de 2023

A série original Disney+ que mistura ficção-científica, relações familiares e grande elenco vai conquistar você!


Em breve, o espectador irá mergulhar em um universo, ou melhor, em um multiverso incrível com Mila no Multiverso, nova série brasileira que estreia dia 25 de janeiro no Disney+, e traz a atriz Malu Mader no elenco.

Mila (Laura Luz) é uma adolescente afetuosa, que conquista amizades facilmente e não se cala diante das injustiças. Ao completar 16 anos, ela encontra um dispositivo único e descobre que, com ele, pode viajar através de diferentes universos paralelos.

A produção tem tudo para conquistar o público. Mas se você ainda está em dúvida, veja três excelentes motivos para não perder essa estreia:

Mila no Multiverso

Mila no Multiverso é a primeira série de ficção científica brasileira da Disney+

Misturando elementos de comédia, drama e sci-fi, a série Mila no Multiverso traz a jovem procurando por sua mãe, Elis (Malu Mader), pelo multiverso.

A jovem, então, se depara com grandes desafios, incluindo um misterioso grupo chamado Os Operadores. Mas com a ajuda de seus amigos, ela viverá a mais incrível aventura da sua vida.

Todos esses elementos fazem com que a série seja a primeira obra de ficção científica brasileira a estrear globalmente no Disney+.

Mila no Multiverso aborda a relação mãe e filha

Como dito anteriormente, Mila decide explorar o multiverso para procurar sua mãe, Elis, que está desaparecida. Elis é uma cientista que se dedica intensamente ao seu trabalho.

Contudo, tantas horas no laboratório afetam o relacionamento entre ela e Mila, que, apesar de todo o carinho, fica cada vez mais abalada. Enquanto Mila cresce e descobre novas emoções, ela sente a distância da mãe crescer ainda mais.

Por outro lado, Elis tem os seus motivos para se dedicar tanto ao trabalho. E quando Mila os descobre, a relação entre as duas muda definitivamente – o que as leva para aventuras que jamais imaginaram.

Mila no Multiverso

O elenco e a produção de Mila no Multiverso

Além de Laura Luz e Malu Mader, a série também conta com um elenco estrelado, com nomes como Yuki Sugimoto, João Victor, Dani Flomin, Duda Oliveira, Rafaela Mandelli, Felipe Montanari, Danilo Moura, Amanda Lyra e Jader Januário.

A produção ainda é dirigida por Julia Jordão e Jéssica Queiroz, e produzida pela Boutique Filmes e Non Stop. A produção executiva de Mila no Multiverso é assinada por Tiago Mello, e roteiros escritos por Cássio Koshikumo e Janaina Tokitaka.

Não perca a estreia de Mila no Multiverso no Disney+

Mila no Multiverso terá oito episódios, que estreiam exclusivamente no Disney+ no dia 25 de janeiro. A produção original é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local

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