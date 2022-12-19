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Os 3 segredos dos Parques da Disney que você tem que conhecer antes de visitar

19 de dezembro de 2022
19 de dezembro de 2022

Não perca as atrações mais populares e as comidas deliciosas destes lugares mágicos da Disney World.


Terras encantadas nas quais os sonhos se tornam realidade. Essa é a atmosfera dos parques da Disney, que apresentam os cenários ideais para compartilhar momentos mágicos com a família.

Antes de viajar, confira as informações do que é imperdível em cada um dos parques:

Disney World

Atrações mais populares dos Parques da Disney

- "It's small world": um fantástico passeio de um barco, no qual é possível ver crianças de todo o mundo cantarem.

- "Jungle Cruise": a aventura acontece em uma excursão cênica e cômica – também a bordo de um barco!

- "Haunted Mansion": suba a bordo de um carrinho para um passeio sombrio por um labirinto de salas mal-assombradas.

Comidas deliciosas dos Parques da Disney

- 50º Aniversário do Walt Disney World: ​​novas comidas e bebidas foram lançadas para a comemoração da The World's Most Magical Celebration.

- Tony's Town Square Restaurant: a culinária italiana gourmet pode ser apreciada em uma trattoria da virada do século inspirada em A Dama e o Vagabundo.

- Festa da Sobremesa e Fogos de Artifício: deliciosas sobremesas no Garden Plaza podem ser apreciadas enquanto se assiste a um novo show de fogos de artifício.

Walt Disney


Parques temáticos da Disney: eventos noturnos encantados

- Mickey's Very Merry Christmas Party: com fogos de artifício espetaculares, é possível contemplar um desfile de Natal e tirar fotos com amigos da Disney durante as festas de fim de ano.

- Disney After Hours no Parque Magic Kingdom: o emocionante evento noturno inclui mais de 20 atrações.

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