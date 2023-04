Os 4 fatos curiosos sobre A Bela Adormecida que você talvez não saiba

Conheça quatro curiosidades sobre os bastidores de uma das animações mais famosas da Disney.



Inspirada no conto de fadas clássico com o mesmo nome, a famosa animação A Bela Adormecida, disponível no Disney+, tem uma história encantadora por trás dos bastidores de sua produção.

Confira quatro fatos sobre o filme que você precisa saber se você é fã dessa história!



1) O filme é baseado em um livro do escritor Charles Perrault





Charles Perrault foi um escritor francês que viveu de 1628 a 1703, tendo publicado o conto A Bela Adormecida (até hoje, uma das versões mais populares da clássica história) em 1697.

Perrault também é conhecido pelo conto da Cinderela e por outras histórias muito marcantes.





2) A Bela Adormecida estreou em 29 de janeiro de 1959 com um orçamento impressionante para a época



Incluindo temas musicais da famosa versão da história em ballet do compositor Tchaikovsky, A Bela Adormecida foi uma animação diferente de qualquer outra já produzida até então.

Parte disso é por conta do seu orçamento: 6 milhões de dólares, a produção mais cara já feita pela Disney naquela época, de acordo com o The Official Disney Fan Club.

3) A Princesa Aurora foi dublada pela cantora Mary Costa



A personagem principal da A Bela Adormecida, a Princesa Aurora, foi dublada pela atriz e cantora norte-americana Mary Costa em sua versão original em inglês.

A artista, além de participar da animação, teve uma carreira de sucesso na música, subindo ao palco ao lado de grandes nomes como Frank Sinatra e apresentando-se na Ópera Metropolitana, em Nova York, nos Estados Unidos.



4) Quem faz as outras vozes originais de A Bela Adormecida





Dirigida pelo ítalo-americano Clyde Geronimi, A Bela Adormecida teve os seguintes atores fazendo as demais vozes originais: Bill Shirley (Príncipe Philip), Eleanor Audley (Malévola), Verna Felton (Flora), Barbara Luddy (Primavera), Barbara Jo Allen (Fauna), entre outros.