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NOVIDADES DISNEY+

Os 4 fatos curiosos sobre A Bela Adormecida que você talvez não saiba

21 de abril de 2023
21 de abril de 2023

Conheça quatro curiosidades sobre os bastidores de uma das animações mais famosas da Disney.


Inspirada no conto de fadas clássico com o mesmo nome, a famosa animação A Bela Adormecida, disponível no Disney+, tem uma história encantadora por trás dos bastidores de sua produção.

 Confira quatro fatos sobre o filme que você precisa saber se você é fã dessa história!

A Bela Adormecida


1) O filme é baseado em um livro do escritor Charles Perrault 


Charles Perrault foi um escritor francês que viveu de 1628 a 1703, tendo publicado o conto A Bela Adormecida (até hoje, uma das versões mais populares da clássica história) em 1697.

Perrault também é conhecido pelo conto da Cinderela e por outras histórias muito marcantes.

2) A Bela Adormecida estreou em 29 de janeiro de 1959 com um orçamento impressionante para a época


Incluindo temas musicais da famosa versão da história em ballet do compositor Tchaikovsky, A Bela Adormecida foi uma animação diferente de qualquer outra já produzida até então.

Parte disso é por conta do seu orçamento: 6 milhões de dólares, a produção mais cara já feita pela Disney naquela época, de acordo com o The Official Disney Fan Club.

A Bela Adormecida

3) A Princesa Aurora foi dublada pela cantora Mary Costa


 A personagem principal da A Bela Adormecida, a Princesa Aurora, foi dublada pela atriz e cantora norte-americana Mary Costa em sua versão original em inglês.

A artista, além de participar da animação, teve uma carreira de sucesso na música, subindo ao palco ao lado de grandes nomes como Frank Sinatra e apresentando-se na Ópera Metropolitana, em Nova York, nos Estados Unidos.

A Bela Adormecida


4) Quem faz as outras vozes originais de A Bela Adormecida


Dirigida pelo ítalo-americano Clyde Geronimi, A Bela Adormecida teve os seguintes atores fazendo as demais vozes originais: Bill Shirley (Príncipe Philip), Eleanor Audley (Malévola), Verna Felton (Flora), Barbara Luddy (Primavera), Barbara Jo Allen (Fauna), entre outros.

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