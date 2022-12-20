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Os 4 fatos sobre Sebastian Shaw, o personagem de Kevin Bacon em X-Men: Primeira Classe

20 de dezembro de 2022
20 de dezembro de 2022

Personagem é um dos destaques da franquia, que tem seus filmes disponíveis no Disney+.


Sebastian Shaw – que em X-Men: Primeira Classe é interpretado por Kevin Bacon – tem uma história de altos e baixos, conforme visto nesta produção que integra um dos 10 filmes da franquia dos mutantes, todos inteiramente disponíveis no Disney+.

Na trama de Primeira Classe, Shaw é o antagonista dos super-heróis mutantes, que muda completamente o destino de Erik Lehnsherr (interpretado por Michael Fassbender), quando ele ainda era criança e estava preso em um campo de concentração nazista.

Entenda, abaixo, quatro fatos marcantes sobre Sebastian Shaw mostrados no longa da franquia X-Men que foi lançado em 2011:

Sebastian Shaw é o líder do Clube do Inferno

Sebastian Shaw aparece em X-Men: Primeira Classe como o líder do Clube do Inferno, ao lado de Emma Frost (January Jones), Maré Selvagem (Álex González) e Azazel (Jason Flemyng).

Usando sua habilidade mutante e a dos outros integrantes do clube, Shaw pretende governar o mundo sendo uma espécie de rei dos mutantes e destruindo a humanidade.

Sebastian Shaw

Sebastian Shaw e seus poderes

Na produção, o vilão é detentor da imortalidade e, como nos quadrinhos, é capaz de absorver energia cinética e metabolizá-la, ou seja, usá-la novamente da melhor forma possível – seja com mais força, mais velocidade e resistência.

Sebastian Shaw torturou Erik

Erik Lehnsherr, que mais tarde viria a se tornar Magneto, busca vingar-se de Shaw em X-Men Primeira Classe.

Em um dos flashbacks, o espectador descobre que Shaw trabalhava como pesquisador nazista na Segunda Guerra Mundial e torturou Erik, quando ele estava preso no local. O mutante também foi o responsável pela morte da mãe de Erik.

Sebastian Shaw

Sebastian Shaw usa um capacete para se proteger

Na trama, Sebastian Shaw conta que pediu aos russos para fazerem para ele um capacete capaz de bloquear o acesso de qualquer telepata à sua mente. Nem mesmo Charles Xavier, interpretado no filme por James McAvoy, é capaz de ultrapassar essa barreira física.

Shaw aparece em diversas cenas usando essa espécie de protetor de metal, a fim de avançar com seu plano de dominação sobre a Terra sem ser barrado pelo grupo de mutantes liderado pelo Professor X.

Para se aventurar mais no universo de Sebastian Shaw, veja X-Men Primeira Classe e veja depois todos os filmes da franquia X-Men, disponíveis no Disney+. Confira também, em que ordem assistir aos filmes dos X-Men.

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