Cancel
Novidades Disney+

4 fatos sobre Whitney Peak, uma das revelações de Abracadabra 2

1 de outubro de 2022
1 de outubro de 2022

Conheça mais uma das protagonistas da sequência de Abracadabra, que acaba de estrear no Disney+. 


Dia 30 de setembro foi marcado pelo retorno das irmãs Sanderson em Abracadabra 2, que acaba de chegar ao Disney+. Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker voltam a tocar o terror em Salém como Winifred, Mary e Sarah.

A sequência deste clássico de 1993 também apresenta novos rostos ao público. E um deles é o da jovem Whitney Peak, que faz o papel de Becca, uma das estudantes que precisará lidar com as três bruxas.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a atriz que vem ganhando cada vez mais destaque em Hollywood:

Abracadabra 2


Onde Whitney Peak nasceu?

A atriz nasceu na cidade de Kampala, capital de Uganda. Lá, ela viveu até os 10 anos de idade. Em seguida, se mudou com a família para Port Coquitlam, cidade localizada na província da Colúmbia Britânica, no Canadá.


Qual é a idade de Whitney Peak?

Whitney é uma jovem aquariana de 19 anos. Ela nasceu no dia 28 de janeiro de 2003.


Qual é a altura de Whitney Peak?

Curiosamente, a atriz tem uma altura relativamente mediana: 1,63m. E isso não a impediu de atuar como modelo em campanhas para grifes de Alta-costura.


Whitney Peak é bastante reservada

Somente em seu perfil no Instagram, Whitney tem cerca de 430 mil seguidores. Contudo, ela costuma ser bastante reservada em sua vida pessoal, compartilhando poucas fotos na rede social, na maioria delas apenas postagens profissionais que reforçam todo o seu talento.

Abracadabra 2


Assista a Whitney Peak em Abracadabra 2 no Disney+

Não deixe de conferir a atuação de Britney como Becca em Abracadabra 2. E descubra o plano de vingança das irmãs Sanderson nesta nova e divertida aventura, exclusivamente no Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set