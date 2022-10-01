4 fatos sobre Whitney Peak, uma das revelações de Abracadabra 2

Conheça mais uma das protagonistas da sequência de Abracadabra, que acaba de estrear no Disney+.

Dia 30 de setembro foi marcado pelo retorno das irmãs Sanderson em Abracadabra 2, que acaba de chegar ao Disney+. Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker voltam a tocar o terror em Salém como Winifred, Mary e Sarah.

A sequência deste clássico de 1993 também apresenta novos rostos ao público. E um deles é o da jovem Whitney Peak, que faz o papel de Becca, uma das estudantes que precisará lidar com as três bruxas.

A seguir, conheça um pouco mais sobre a atriz que vem ganhando cada vez mais destaque em Hollywood:







Onde Whitney Peak nasceu?

A atriz nasceu na cidade de Kampala, capital de Uganda. Lá, ela viveu até os 10 anos de idade. Em seguida, se mudou com a família para Port Coquitlam, cidade localizada na província da Colúmbia Britânica, no Canadá.



Qual é a idade de Whitney Peak?

Whitney é uma jovem aquariana de 19 anos. Ela nasceu no dia 28 de janeiro de 2003.



Qual é a altura de Whitney Peak?

Curiosamente, a atriz tem uma altura relativamente mediana: 1,63m. E isso não a impediu de atuar como modelo em campanhas para grifes de Alta-costura.



Whitney Peak é bastante reservada

Somente em seu perfil no Instagram, Whitney tem cerca de 430 mil seguidores. Contudo, ela costuma ser bastante reservada em sua vida pessoal, compartilhando poucas fotos na rede social, na maioria delas apenas postagens profissionais que reforçam todo o seu talento.







Assista a Whitney Peak em Abracadabra 2 no Disney+

Não deixe de conferir a atuação de Britney como Becca em Abracadabra 2. E descubra o plano de vingança das irmãs Sanderson nesta nova e divertida aventura, exclusivamente no Disney+!