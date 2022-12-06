Cancel
Novidades Disney+

Os 4 filmes de Natal de Mickey e seus amigos para ver com as crianças

6 de dezembro de 2022
6 de dezembro de 2022

Una-se aos queridos personagens Mickey Mouse, Minnie, Donald e Pateta para viver um Natal mágico no Disney+.


Como todos os anos, Mickey Mouse e seus amigos estão prontos para aproveitar novamente um Natal juntos e compartilhar as tradições contando histórias maravilhosas ou cantando canções fascinantes.

Pelas mãos de Minnie, Pato Donald e Pateta, entre outros personagens icônicos, é possível começar a entrar na magia da festa e fazer parte das aventuras deles com quatro filmes disponíveis no Disney+.

Aconteceu no Natal do Mickey

Aconteceu no Natal do Mickey (1999)

Prepare-se para ouvir histórias épicas de Natal de Mickey, Minnie e seus amigos, que interpretam momentos musicais mágicos para comemorar as festas de fim de ano.

Aconteceu no Natal do Mickey é uma coletânea de histórias natalinas também com a presença de Pateta, Max, Donald e seus sobrinhos!

Aconteceu de novo no Natal do Mickey

Aconteceu de novo no Natal do Mickey (2014)

Papai Noel, Mickey, Minnie e todos os seus amigos descobrem a verdadeira alegria do Natal no filme original Aconteceu de Novo no Natal do Mickey.

O teimoso Pato Donald tenta resistir à animação da festividade, mas acaba se divertindo junto do Mickey e do Pluto quando eles aprendem uma grande lição sobre o poder da amizade.

Celebrando com Donald: Um Especial do Mickey Mouse (2016)

Em Celebrando com Donald: Um Especial do Mickey Mouse, o Pato Donald decide ficar em casa nas festas de fim de ano, em vez de voar para algum lugar mais quente e acolhedor. Mas Mickey segue com os planos para celebrar esta época especial e espera fazer do Natal de Donald o melhor de todos.

O Desejo de Natal de Mickey e Minnie (2021)

O Desejo de Natal de Mickey e Minnie mostra Mickey segue na esperança de se reunir com seus entes queridos ao fazer um pedido à Estrela dos Desejos de Natal.

Como em todo Natal, Mickey, Minnie e seus amigos se reúnem para comemorar as Festas e compartilhar tradições. No entanto, este ano todos se separaram em diferentes partes do mundo e precisam correr para voltar para casa e, então, comemorar juntos.

Mickey


Filmes e séries de Natal no Disney+

A magia do Natal está no Disney+ com um extenso catálogo de produções especiais dedicadas às Festas de Fim de Ano. Na coleção Boas Festas, estão disponíveis filmes e séries de diferentes décadas perfeitos para comemorar a data. Confira e se divirta com toda a família! 

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set