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Os 4 filmes no Disney+ para quem está com saudades da escola

11 de janeiro de 2023
11 de janeiro de 2023

Descubra algumas divertidas produções com temáticas escolares que estão disponíveis para curtir no Disney+.


Para algumas pessoas, o período escolar acabou há muito tempo e gera uma certa saudade. Para outras, foi uma experiência que recém-terminou e, ainda assim, há coisas boas para lembrar.

Por ser uma época importante na vida de qualquer pessoa, vale relembrar filmes divertidos com esse tema para assistir no Disney.

A seguir, conheça as quatro produções que você precisa ver (ou rever) para matar a saudades das aulas, dos colegas de classe e todo o ambiente escolar, bem no clima de nostalgia.

High School Musical

1. High School Musical

Lançado em 2006, High School Musical conta a história de Troy (Zac Efron), o popular capitão do time de basquete do colégio, e Gabriella (Vanessa Hudgens), uma estudiosa e bela integrante do clube acadêmico.

Os dois quebram todas as regras da escola East High quando secretamente fazem um teste para os papéis principais no musical da instituição. O musical High School Musical celebra o poder da música, do amor e da amizade, e se tornou uma referência no gênero.

Os filmes High School Musical 2 (2007) e High School Musical 3: Ano da Formatura (2008) também estão disponíveis no Disney+. Além da série derivada da franquia: High School Musical: A Série O Musical, que conta com três temporadas.

10 Coisas que Eu Odeio em Você

2. 10 Coisas que Eu Odeio em Você

No primeiro dia de aula em sua nova escola, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) imediatamente se apaixona por Bianca (Larisa Oleynik), que o jovem acredita ser a mulher dos seus sonhos.

O único problema é que Bianca está proibida de sair de casa. Até que Kat (Julia Stiles), sua geniosa irmã mais velha, também marca um encontro.

Tentando resolver o problema, Cameron escolhe o único que poderia se dar bem com Kat: um garoto misterioso (Heath Ledger) e de péssima reputação.

10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) é um clássico filme que combina humor e romance teen, e faz o público reviver os bons momentos na escola.

Zombies

3. Zombies

O primeiro filme da franquia adolescente Zombies (2018) se passa em Seabrook, uma cidade suburbana preocupada com tranquilidade e com as tradições.

Mas o governo local cria um dispositivo que impede os zumbis de comerem comam cérebros: com isso, os estudantes humanos e os zumbis lutam para coexistir na mesma escola.

É assim que uma amizade cresce entre a líder de torcida Addison (Meg Donnelly) e Zed (Milo Manheim), o zumbi. Se tudo der certo entre eles, ambos podem unir sua escola e sua comunidade para sempre.

O filme fez tanto sucesso que ganhou duas continuações: Zombies 2 (2020) e Zombies 3 (2022) – que também estão disponíveis no Disney+.

Nunca Fui Beijada

4. Nunca Fui Beijada

Este clássico de 1999 é ótimo para relembrar os tempos de colégio. Em Nunca Fui Beijada, a atriz Drew Barrymore ilumina essa comédia romântica como Josie Geller, uma repórter nerd que se disfarça em uma escola, revivendo seus últimos anos de adolescência.

Mas em meio a aventura de sua inusitada reportagem, Josie acaba encontrando o amor pela primeira vez quando conhece Sam Coulson (interpretado por Michael Vartan). 

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