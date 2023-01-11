Os 4 filmes no Disney+ para quem está com saudades da escola

Descubra algumas divertidas produções com temáticas escolares que estão disponíveis para curtir no Disney+.
Para algumas pessoas, o período escolar acabou há muito tempo e gera uma certa saudade. Para outras, foi uma experiência que recém-terminou e, ainda assim, há coisas boas para lembrar.
Por ser uma época importante na vida de qualquer pessoa, vale relembrar filmes divertidos com esse tema para assistir no Disney.
A seguir, conheça as quatro produções que você precisa ver (ou rever) para matar a saudades das aulas, dos colegas de classe e todo o ambiente escolar, bem no clima de nostalgia.
1. High School Musical
Lançado em 2006, High School Musical conta a história de Troy (Zac Efron), o popular capitão do time de basquete do colégio, e Gabriella (Vanessa Hudgens), uma estudiosa e bela integrante do clube acadêmico.
Os dois quebram todas as regras da escola East High quando secretamente fazem um teste para os papéis principais no musical da instituição. O musical High School Musical celebra o poder da música, do amor e da amizade, e se tornou uma referência no gênero.
Os filmes High School Musical 2 (2007) e High School Musical 3: Ano da Formatura (2008) também estão disponíveis no Disney+. Além da série derivada da franquia: High School Musical: A Série O Musical, que conta com três temporadas.
2. 10 Coisas que Eu Odeio em Você
No primeiro dia de aula em sua nova escola, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) imediatamente se apaixona por Bianca (Larisa Oleynik), que o jovem acredita ser a mulher dos seus sonhos.
O único problema é que Bianca está proibida de sair de casa. Até que Kat (Julia Stiles), sua geniosa irmã mais velha, também marca um encontro.
Tentando resolver o problema, Cameron escolhe o único que poderia se dar bem com Kat: um garoto misterioso (Heath Ledger) e de péssima reputação.
10 Coisas que Eu Odeio em Você (1999) é um clássico filme que combina humor e romance teen, e faz o público reviver os bons momentos na escola.
3. Zombies
O primeiro filme da franquia adolescente Zombies (2018) se passa em Seabrook, uma cidade suburbana preocupada com tranquilidade e com as tradições.
Mas o governo local cria um dispositivo que impede os zumbis de comerem comam cérebros: com isso, os estudantes humanos e os zumbis lutam para coexistir na mesma escola.
É assim que uma amizade cresce entre a líder de torcida Addison (Meg Donnelly) e Zed (Milo Manheim), o zumbi. Se tudo der certo entre eles, ambos podem unir sua escola e sua comunidade para sempre.
O filme fez tanto sucesso que ganhou duas continuações: Zombies 2 (2020) e Zombies 3 (2022) – que também estão disponíveis no Disney+.
4. Nunca Fui Beijada
Este clássico de 1999 é ótimo para relembrar os tempos de colégio. Em Nunca Fui Beijada, a atriz Drew Barrymore ilumina essa comédia romântica como Josie Geller, uma repórter nerd que se disfarça em uma escola, revivendo seus últimos anos de adolescência.
Mas em meio a aventura de sua inusitada reportagem, Josie acaba encontrando o amor pela primeira vez quando conhece Sam Coulson (interpretado por Michael Vartan).