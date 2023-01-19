Os 4 momentos memoráveis de Avatar

Antes de ver Avatar: O Caminho da Água, confira uma revisão do que acontece no filme original de 2009. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Assim que chegou aos cinemas em 2009, Avatar – que está disponível no Disney+ – se tornou um sucesso não só por sua trama, mas também pela tecnologia utilizada para se obter o resultado final da produção.

Em dezembro de 2022, a continuação Avatar: O Caminho da Água estreou nas salas de exibição e trouxe mais aventuras de Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña).

Antes de conferir a mais recente produção, relembre momentos memoráveis ​​do longa original abaixo:







1) O primeiro encontro entre Jake e Neytiri em Avatar





Jake e Neytiri, os protagonistas da franquia, têm seu primeiro encontro em um momento único de Avatar. No meio da selva de Pandora, Neytiri salva Jake de um ataque de um grupo de criaturas selvagens que querem matá-lo.







2) Jake escolhe seu Ikran





Para fazer parte da tribo Na'vi, Jake é posto à prova e deve escolher seu próprio Ikran, criatura voadora que faz parte da fauna de Pandora. Depois de uma luta tensa, Jake consegue dominá-lo e cria um vínculo entre eles.







3) A morte da Dra. Grace Augustine em Avatar





A Dra. Grace Augustine (Sigourney Weaver) fica gravemente ferida após brigar com o Coronel Quaritch (Stephen Lang). Jake tenta salvá-la e, para isso, o avatar do ex-marine a transporta para a Árvore das Almas, única entidade de Pandora capaz de evitar que a cientista desapareça.

Infelizmente, o plano dá errado e Grace acaba morrendo.





4) Neytiri salva Jake (mais uma vez!)





Depois de matar o Coronel Quaritch, Neytiri descobre que Jake está gravemente ferido. A integrante do clã Na'vi corre, então, para a unidade de ligação em que o corpo físico do ex-marine fica conectado ao seu avatar.

Tudo para colocar a máscara de oxigênio na versão humana de Jake, salvando sua vida (outra vez).





Assista a Avatar e seu especial no Disney+





O filme dirigido por James Cameron está disponível no serviço de streaming. Em seu catálogo, o Disney+ também disponibiliza o especial Avatar: Mergulho Profundo, que revela segredos sobre como Avatar: O Caminho da Água foi feito.