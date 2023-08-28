Os 5 curtas da Pixar Sparkshorts que vão conquistar adultos e crianças

Os curtas-metragens da coleção Pixar Sparkshorts trazem histórias tocantes e divertidas.



A arte de contar uma história emocionante em poucos minutos. É isso que você vai encontrar nos curtas-metragens da coleção Pixar Sparkshorts, disponível no Disney+.

Os curtas de animação são fruto de um desafio feito pela Pixar aos seus animadores: criar um filme em até seis meses com base em suas experiências pessoais.

Qual foi o resultado? Bom, você pode descobrir por conta própria no Disney+, mas aqui vão cinco dicas de quais títulos ver primeiro!





Pixar Sparkshorts: conheça 5 curtas imperdíveis



1. Flutuar (2019): um pai descobre que seu filho é diferente das outras crianças. Para manter os dois a salvo de julgamentos, o pai o mantém fora de vista, mas quando a habilidade da criança se torna pública, ele deve decidir entre correr e se esconder ou aceitar o filho.





2. Purl (2019): a protagonista é uma novelo de lã chamada Purl que consegue um emprego em uma start-up absolutamente masculina. Ela tenta se encaixar nesse grupo fechado, mas passa a se perguntar até que ponto deve ir para conseguir a aceitação que deseja.







3. Kitbull (2019): um relacionamento improvável surge entre um gato perdido e independente e um pit bull. Juntos, eles desenvolvem uma amizade diferente de tudo que você já viu.





4. Segredos Mágicos (2020): em um dia normal, a vida de Greg é repleta de alegria, com o amor da família e de um cachorrinho indisciplinado. Apesar disso, ele guarda um segredo dos seus pais. Com a ajuda de um pouco de magia, Greg vai aprender que não precisa esconder quem realmente é.





5. Nona (2021): Nona planeja passar seu dia de folga deixando o mundo de lado para assistir seu programa de TV favorito. No entanto, quando sua neta de cinco anos, Renee, inesperadamente é deixada aos seus cuidados, Nona tem sua atenção disputada.





Confira mais da coleção Pixar Sparkshorts no Disney+



Além dos curtas mencionados acima, há outros muito divertidos e emocionantes na coleção Pixar Sparkshorts. Assista no Disney+!