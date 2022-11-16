Os 5 desafios que Chris Hemsworth deverá superar em Sem Limites por Disney+ 

Chris Hemsworth tem uma missão: entender os limites do organismo humano e descobrir maneiras de levar a saúde e a felicidade para a velhice. Não perca essa aventura no Disney+.
Chris Hemsworth está preparado para colocar à prova as investigações científicas que existem sobre a longevidade em Sem Limites, série disponível no Disney+.
Cada episódio apresenta uma nova aventura científica pelo mundo, seguindo Hemsworth enquanto ele enfrenta uma série de provas físicas e mentais. Os testes foram criados por especialistas, cientistas e médicos de renome internacional para descobrir e investigar determinados aspectos do processo de envelhecimento.
Sem Limites | Trailer Oficial | Disney+
Os desafios de Chris Hemsworth em Sem Limites
Cada desafio meticulosamente desenhado está baseado tanto em investigações científicas recentes como em antigas tradições.
A missão de Chris é entender melhor os limites do organismo humano e descobrir maneiras de levar a saúde e a felicidade até a velhice.
Descubra alguns dos desafios que o ator terá que enfrentar.
- Descobrir como prender a respiração debaixo d’água por um bom tempo.
- Surfar em um mar gelado.
- Escalar uma corda debaixo de um teleférico.
- Caminhar por uma floresta deserta.
- Saltar dos penhascos mais perigosos do mundo.
Não perca Sem Limites no Disney+
Você pode assistir a Sem Limites a partir de 16 de novembro no Disney+.
A docussérie é uma produção do cineasta indicado ao Oscar Darren Aronofsky (Cisne Negro) e três produtoras: Protozoa, do próprio cineasta; Nutopia de Jane Root; e a recém fundada produtora Wild State, de Chris Hemsworth e Ben Grayson.