Os 5 desafios que Chris Hemsworth deverá superar em Sem Limites por Disney+ 

Chris Hemsworth tem uma missão: entender os limites do organismo humano e descobrir maneiras de levar a saúde e a felicidade para a velhice. Não perca essa aventura no Disney+.



Chris Hemsworth está preparado para colocar à prova as investigações científicas que existem sobre a longevidade em Sem Limites, série disponível no Disney+.

Cada episódio apresenta uma nova aventura científica pelo mundo, seguindo Hemsworth enquanto ele enfrenta uma série de provas físicas e mentais. Os testes foram criados por especialistas, cientistas e médicos de renome internacional para descobrir e investigar determinados aspectos do processo de envelhecimento.







Sem Limites | Trailer Oficial | Disney+





Os desafios de Chris Hemsworth em Sem Limites





Cada desafio meticulosamente desenhado está baseado tanto em investigações científicas recentes como em antigas tradições.

A missão de Chris é entender melhor os limites do organismo humano e descobrir maneiras de levar a saúde e a felicidade até a velhice.

Descubra alguns dos desafios que o ator terá que enfrentar.

Descobrir como prender a respiração debaixo d’água por um bom tempo. Surfar em um mar gelado. Escalar uma corda debaixo de um teleférico. Caminhar por uma floresta deserta. Saltar dos penhascos mais perigosos do mundo.

Não perca Sem Limites no Disney+

Você pode assistir a Sem Limites a partir de 16 de novembro no Disney+.

A docussérie é uma produção do cineasta indicado ao Oscar Darren Aronofsky (Cisne Negro) e três produtoras: Protozoa, do próprio cineasta; Nutopia de Jane Root; e a recém fundada produtora Wild State, de Chris Hemsworth e Ben Grayson.