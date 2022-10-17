Os 5 easter eggs que talvez você não tenha visto em Andor

Série da Lucasfilm é ambientada no universo Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Andor, o thriller de espionagem ambientado no universo Star Wars, conquistou o público. A produção original do Disney+ agrada tanto os super fãs da saga criada por George Lucas como quem não tem grande conhecimento da franquia.

A trama da série deixa um pouco os Jedis e as brigas de sabres de luz de lado e foca em como o Império afeta a vida dos homens comuns. Mas nem por isso ela deixa de trazer easter eggs e referências ao cânone de Star Wars – e até mesmo a outras criações da Lucasfilm.







Easter eggs em Andor: o leite azul de Star Wars

Quem já brincou que “não se faz amigos bebendo leite” certamente não viu Luke Skywalker (Mark Hammil) e seu leite azul em Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança.

Pois bem, em Andor é Syril Karn (Kyle Soller) quem toma o tal leite azul com uma tigela de cereal na casa de sua mãe.







Easter eggs em Andor: a batalha de Mimban

Enquanto viaja pelo hiperespaço com Luthen Rael (Stellan Skarsgård), Cassian Andor (Diego Luna) fala sobre seus dias lutando em Mimban.

O planeta também aparece em Han Solo: Uma História Star Wars. É lá onde um jovem Han Solo (vivido por Alden Ehrenreich) conhece seu amigo Chewbacca enquanto luta nas trincheiras do local.







Easter eggs em Andor: os cristais Kyber

Ainda na nave, Rael dá a Cassian um colar com um cristal na ponta como “garantia” do pagamento pelo serviço. Pois bem, não se trata de um cristal qualquer e, sim, de um cristal Kyber.

É com ele que se fazem os sabres de luz. Em Rogue One: Uma História Star Wars, Jyn Erso (Felicity Jones) também tem um pingente de cristal Kyber semelhante, que foi dado a ele por seu pai, Galen (Mads Mikkelsen).







Easter eggs em Andor: os planetas citados

Andor é uma produção que deixa o famoso planeta Tatooine de lado. No entanto, além de Mimban, outros planetas conhecidos são citados ao longo dos episódios.

O Bureau de Segurança Imperial (BSI) menciona um projeto imperial em Scarif. Este é o planeta onde está o centro de pesquisa que abriga os planos da Estrela da Morte – e onde Andor lidera uma missão para pegar tais planos em Rogue One.

Um distúrbio em Arvala-Six também é mencionado. Embora este não tenha aparecido em nenhuma produção, Arvala-Seven é o planeta em que Din Djarin (Pedro Pascal) encontra Grogu em The Mandalorian.

Por fim, Dedra Meero (Denise Gough) faz uma lista de planetas suspeitos de abrigar atividades rebeldes. São eles Jakku, Hosnian Prime, Kessell e Fondor, todos conhecidos de outros momentos da franquia.







Easter eggs em Andor: a galeria de Luthen Rael

Um dos locais que mais reúne easter eggs em Andor é a galeria de arte de Luthen Rael. Dentre seus diversos artefatos, os fãs mais atentos encontraram diversas referências a outras produções Star Wars.

No primeiro episódio em que a loja de antiguidades aparece, é possível ver itens como uma armadura mandaloriana, um escudo utilizado pelos Gungans na batalha de Naboo, holocrons Sith e Jedi e outros.



Não perca a estreia de Star Wars: Histórias dos Jedi

No dia 26 de outubro, uma nova produção estreia no Disney+. Trata-se de Star Wars: Histórias dos Jedi. O especial de seis episódios trará a vida de dois Jedi: Ashoka Tano e Conde Dookan.

Suas histórias se passam em uma era anterior à que conhecemos. E ambos serão testados enquanto tomam decisões que vão selar o destino de cada um deles.

Enquanto Star Wars: Histórias dos Jedi não chega, não deixe de assistir aos novos episódios de Andor. Todas as quartas-feiras, exclusivamente no Disney+.