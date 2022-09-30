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5 filmes que talvez você não se lembre que são da Disney

30 de setembro de 2022
30 de setembro de 2022

Confira cinco títulos de sucesso que talvez você não associe com a Disney, mas que têm a assinatura de qualidade e criatividade dos nossos estúdios.


Os assinantes do Disney+ têm acesso ao amplo catálogo de títulos inesquecíveis como O Rei Leão, Aladdin, a franquia Toy Story e muito mais. Contudo, existem vários filmes da Disney também disponíveis no streaming que pouca gente se lembra.

São produções de sucesso que conquistaram o público nos cinemas. Mas dentre tantas opções incríveis, estas podem até passar um pouco despercebidas.

Por isso mesmo, veja a seguir algumas dessas obras que unem diversão e nostalgia na medida certa!

O Estranho Mundo de Jack


Filmes da Disney: O Estranho Mundo de Jack

A história criada por Tim Burton é, sim, uma produção que leva a assinatura Disney! Inteiramente feito em stop-motion, o longa ainda hoje é considerado um clássico.

O Estranho Mundo de Jack (1993) acompanha Jack Esqueleto, que cansou da sua rotina de sustos. O Rei do Halloween, então, resolve que deseja ser o novo Papai Noel para espalhar a alegria do Natal.

Mas isso não apenas coloca em risco a existência do “Bom velhinho”, como ainda cria um verdadeiro pesadelo para crianças de todo o mundo.

Caminhos da Floresta


Filmes da Disney: Caminhos da Floresta

A The Walt Disney Studios sempre foi famosa por suas produções musicais. E Caminhos da Floresta (2014) é o musical perfeito para quem ama esse estilo de filme.

Com nomes como Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine e outros, o longa traz a história de um padeiro e sua mulher. Eles vivem em um vilarejo onde lidam com personagens famosos dos contos de fadas.

Quando uma bruxa joga um feitiço sobre os dois, o casal parte em uma perigosa missão para conseguir desfazê-lo antes que seja tarde demais.

John Carter entre Dois Mundos


Filmes da Disney: John Carter Entre Dois Mundos

Dirigido por Andrew Stanton, John Carter é interpretado por Taylor Kitsch nesta aventura de ação baseada no romance de ficção homônimo de Edgar Rice Burroughs. No filme de 2012, Carter é transportado para Marte

Lá, ele se vê em meio a um grande conflito entre os povos do local. E conhece Tars Tarkas (Willem Dafoe) e a bela princesa Dejah Thoris (Lynn Collins). Em um mundo à beira do colapso, Carter descobre que a sobrevivência do planeta e de seu povo está em suas mãos.

Puratas do Caribe: Maldição do Pérola Negra


Filmes da Disney: Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra

Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley se unem em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003). O longa dá início a franquia Piratas do Caribe, grande sucesso dos cinemas.

O Capitão Barbossa (Geoffrey Rush) rouba o navio de Jack Sparrow (Depp), deixando a vida do pirata de pernas para o ar. Principalmente depois de atacar a cidade de Porto Royal e sequestrar Elizabeth (Keira), a filha do governador

Will Turner (Bloom), tido por muitos em Porto Royal como um fraco, junta forças com Jack para salvar Elizabeth – e também o navio – neste suspense repleto de ação, mistério, humor e efeitos especiais.

O Diário da Princesa


Filmes da Disney: O Diário da Princesa

Abrace a nostalgia com este clássico das tardes de muita gente! Anne Hathaway é Mia Thermopolis em O Diário da Princesa (2001), uma adolescente brilhante, porém tímida e muito desastrada.

Tudo o que ela quer é passar despercebida na escola, mas a chegada de sua avó (Julie Andrews) com a notícia de que ela é uma princesa de verdade, herdeira do trono de Genóvia, não vai ajudar muito. 

Furiosa e relutante, Mia concorda em ter aulas para tornar-se uma princesa antes de decidir se quer ou não assumir o posto. Mas em meio a isso, ela precisa encarar sua nova fama e tudo o que vem com ela!

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