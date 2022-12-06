Os 5 filmes da Pixar que marcaram a história do cinema

Relembre algumas das produções mais inovadoras e inesquecíveis do premiado estúdio de animação.

A Pixar sempre foi conhecida por suas animações inovadoras e emocionantes. E, em parceria com a Disney, o estúdio lançou diversas produções marcantes – todas, inclusive, disponíveis no Disney+.

Relembre, a seguir, alguns dos longas animados da Pixar que fizeram história nos cinemas em todo o mundo e que você pode assistir no serviço de streaming:

Toy Story, uma revolução no mundo das animações

Lançado em 1995, Toy Story marcou a elevação do nível das animações nos cinemas de todo o mundo. Isso porque ele foi o primeiro longa animado em 3D, inteiramente feito no computador, a fazer sucesso.

Mas não é só pela tecnologia que Toy Story é um filme histórico. Sua trama aborda temas importantes, como amizade, ressoando de forma distinta em adultos e crianças.

Em uma época que a categoria de Melhor Animação ainda nem existia no Oscar®, John Lasseter, diretor de Toy Story, foi reconhecido com um prêmio especial na cerimônia de 1996.





Procurando Nemo e seu roteiro inesquecível



Poucos filmes são capazes de conquistar diferentes gerações como Procurando Nemo. O longa de 2003 conta a história de Marlin, um peixe-palhaço que enfrenta a imensidão do oceano em busca de seu filho, Nemo.

Aqui, os coadjuvantes são tão carismáticos quanto seus protagonistas; e a prova disso é o imenso sucesso da esquecida Dory – que posteriormente ganhou um filme próprio.





WALL-E e sua incrível ambientação e narrativa

Mostrando que quando uma história tem qualidade, não é preciso palavras para emocionar, está WALL-E. Lançado em 2008, o longa traz a história de um pequeno robô que trabalha em um planeta Terra devastado pela poluição.

Com uma sequência inicial belíssima, os primeiros minutos do filme são praticamente mudos, trazendo a interação entre WALL-E e a tecnológica robô EVA.

A relação entre os dois e o clima de distopia futurista fazem desse filme algo marcante na história da Pixar. Não à toa, a produção ganhou o Oscar® de Melhor Animação.





Valente e sua incrível Princesa Guerreira

Depois de Pocahontas e Mulan, personagens femininos fortes não são propriamente uma novidade no universo Disney. Mas no filme Valente, a jovem Merida inovou ao protagonizar uma animação em que o centro da história não é a busca por um relacionamento.

As questões familiares e, principalmente, a coragem de uma jovem princesa certamente marcaram os fãs da Pixar nesta produção de 2012, também vencedora do Oscar® de Melhor Animação.





Divertida Mente inovou ao falar de emoções

Da parceria entre a Disney e a Pixar, em 2015, foi lançado Divertida Mente. A história se passa na mente de uma jovem chamada Riley e tem sentimentos como personagens principais.

Ver como Alegria, Tristeza, Raiva, Nojo e Medo interagem – e como afetam ou são afetados pelo o que acontece com Riley – sem dúvidas resultou em uma produção inesquecível.

A verdade é que, para os fãs da Disney e da Pixar, é difícil elencar apenas cinco produções como marcantes. Afinal, cada animação é especial à sua maneira.

Portanto, assista a essas e outras histórias emocionantes da Pixar em parceria com a Disney diretamente no Disney+.