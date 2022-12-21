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Novidades Disney+

Os 5 filmes dos anos 2000 que você não sabia que estão no Disney+

21 de dezembro de 2022
21 de dezembro de 2022

Lizzie McGuire, Troy Bolton e outros personagens nostálgicos estão em produções que podem ser encontradas no serviço de streaming.


Filmes dos anos 2000 seguem no imaginário do público. Muitos deles, inclusive, estão disponíveis para serem revistos na íntegra no Disney+.

Das produções lançadas entre 2000 e 2010, personagens como Lizzie McGuire e Troy Bolton são alguns dos mais lembrados. Comédias como O Diário da Princesa e Sexta-feira Muito Louca também possuem situações que se tornaram marcantes entre o público.

Confira, abaixo, uma seleção de cinco filmes dos anos 2000 que estão no serviço de streaming:

The Cheetah Girls

The Cheetah Girls (2003)

Quatro adolescentes de Nova York (interpretadas por Raven-Symoné, Adrienne Bailon, Kiely Williams e Sabrina Bryan) estão crescendo e buscam uma carreira de sucesso na música e na dança.

Na trama de The Cheetah Girls, disponível no Disney+, as garotas ensaiam para uma competição de talentos na escola e acabam descobertas por um famoso produtor musical. As duas continuações, The Cheetah Girls 2 e Cheetah Girls 3: Um Mundo, também podem ser encontradas no serviço de streaming.

High School Musical

High School Musical (2006)

Em High School Musical, o capitão do time de basquete Troy Bolton (Zac Efron) e a inteligente Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) se envolvem e descobrem que são apaixonados por cantar. Os dois acabam se tornando o centro das atenções da escola ao se inscreverem, inesperadamente, para o musical da escola.

As continuações High School Musical 2, High School Musical 3: Ano da Formatura e outras produções derivadas também estão disponíveis no Disney+

O Diário da Princesa

O Diário da Princesa (2001)

O Diário da Princesa narra as reviravoltas da vida de Mia Thermopolis (Anne Hathaway), uma adolescente brilhante e tímida, que recebe a notícia de que é uma princesa de verdade e herdeira do trono de Genóvia.

Quando menos esperava, ela passa a receber aulas para poder ingressar no reinado e se vê no centro de uma guerra de mídia e de colegas enciumadas. O segundo filme da franquia, O Diário da Princesa 2: Casamento Real, também pode ser visto no serviço de streaming.

Sexta-feira Muito Louca

Sexta-feira Muito Louca (2003)

Na comédia Sexta-feira Muito Louca, a Dra. Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) e sua filha adolescente Anna (Lindsay Lohan) não têm nada a ver uma com a outra.

Um pequeno incidente místico muda a vida das duas em uma sexta-feira e elas “trocam de corpo”. Mãe e filha precisam correr para resolver a situação, já que o casamento de Tess está marcado para o sábado.

Lizzie McGuire: Um Sonho Popstar

Lizzie McGuire: Um Sonho Popstar (2003)

A adolescente Lizzie McGuire (Hilary Duff) e seus amigos arrumam as malas para viajar para a Itália no longa-metragem derivado da série homônima.

Na viagem, Lizzie acaba se apaixonando por um jovem cantor italiano que a confunde com uma ex-namorada.  

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