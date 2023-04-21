Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Os 5 filmes e séries com atrizes latinas para ver no Disney+

22 de abril de 2023
22 de abril de 2023

Diante ou por trás das câmeras, essas atrizes brilharam e ganharam muitos fãs. Acompanhe o trabalho delas no Disney+!

Com interpretações e vozes de mulheres latinas, a lista de séries e filmes a seguir, disponíveis no Disney+, conquistaram o coração de muitos fãs. 

Atrizes colombianas, argentinas e venezuelanas (só para citar algumas!) brilharam nessas histórias. Por isso, confira alguns títulos estrelados por atrizes latino-americanas e que você pode acompanhar no streaming:

Filmes e séries com estrelas latinas no Disney+

Diário de uma Futura Presidente

Diário de uma Futura Presidente


Com a cubana Selenis Leyva, a série de duas temporadas acompanha a vida de Elena Cañero-Reed (Tess Romero), uma jovem que sonha em ser presidente dos Estados Unidos

Selenis interpreta Gabriela Cañero, a mãe viúva da protagonista, sendo uma das personagens coadjuvantes de maior importância na trama. 

A série mostra Elena terminando seus estudos ao mesmo tempo em que enfrenta muitos desafios e mantém vivo o seu grande sonho de chegar à Casa Branca

Encanto

Encanto


Com as vozes originais de atores venezuelanos e colombianos, Encanto conta a história dos Madrigal, uma família colombiana que vive em uma casa mágica nas montanhas. 

Gina Yei

Gina Yei


A série traz a história de Gina (Didi Romero), uma menina alegre e criativa que ama escrever e perseguir ao máximo seu sonho que é… Compor canções! Atua ao lado dela no show está a atriz venezuelana-estadunidense Ana Wolfermann, que faz o papel de Ruby

Violetta

Violetta


A atriz argentina Martina Stoessel é a protagonista Violetta Castillo, uma adolescente com talento musical que volta a sua cidade natal, Buenos Aires, com seu pai depois de viver na europa por muitos anos. 

Soy Luna

Sou Luna


A atriz mexicana Karol Sevilla vive o papel de Luna Valente, uma jovem apaixonada pela patinação e pela música. No entanto, sua vida muda inesperadamente quando seus pais decidem se mudar para outro país. Como Luna enfrentará os novos desafios?

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set