Os 5 filmes e séries com atrizes latinas para ver no Disney+

Diante ou por trás das câmeras, essas atrizes brilharam e ganharam muitos fãs. Acompanhe o trabalho delas no Disney+!

Com interpretações e vozes de mulheres latinas, a lista de séries e filmes a seguir, disponíveis no Disney+, conquistaram o coração de muitos fãs.

Atrizes colombianas, argentinas e venezuelanas (só para citar algumas!) brilharam nessas histórias. Por isso, confira alguns títulos estrelados por atrizes latino-americanas e que você pode acompanhar no streaming:

Filmes e séries com estrelas latinas no Disney+

Diário de uma Futura Presidente



Com a cubana Selenis Leyva, a série de duas temporadas acompanha a vida de Elena Cañero-Reed (Tess Romero), uma jovem que sonha em ser presidente dos Estados Unidos.

Selenis interpreta Gabriela Cañero, a mãe viúva da protagonista, sendo uma das personagens coadjuvantes de maior importância na trama.

A série mostra Elena terminando seus estudos ao mesmo tempo em que enfrenta muitos desafios e mantém vivo o seu grande sonho de chegar à Casa Branca.

Encanto



Com as vozes originais de atores venezuelanos e colombianos, Encanto conta a história dos Madrigal, uma família colombiana que vive em uma casa mágica nas montanhas.

Gina Yei



A série traz a história de Gina (Didi Romero), uma menina alegre e criativa que ama escrever e perseguir ao máximo seu sonho que é… Compor canções! Atua ao lado dela no show está a atriz venezuelana-estadunidense Ana Wolfermann, que faz o papel de Ruby,

Violetta



A atriz argentina Martina Stoessel é a protagonista Violetta Castillo, uma adolescente com talento musical que volta a sua cidade natal, Buenos Aires, com seu pai depois de viver na europa por muitos anos.

Sou Luna



A atriz mexicana Karol Sevilla vive o papel de Luna Valente, uma jovem apaixonada pela patinação e pela música. No entanto, sua vida muda inesperadamente quando seus pais decidem se mudar para outro país. Como Luna enfrentará os novos desafios?