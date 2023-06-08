Os 5 filmes e séries para ver se você gostou de Avatar: O Caminho da Água

A sequência da grandiosa obra de James Cameron já está disponível no Disney+!



O filme Avatar: O Caminho da Água já chegou ao Disney+, marcando o retorno do público à Pandora. Mais de uma década após o primeiro longa da franquia de James Cameron, a produção apresenta a família Sully e o majestoso povo tulkun, do oceano.

Quem curtiu todos os detalhes dessa obra na telona, pode reviver a experiência quantas vezes quiser no serviço de streaming. Além disso, que tal desfrutar algum dos seguintes títulos?







Filmes e séries para quem gostou de Avatar: O Caminho da Água





Avatar: Não haveria como começar sugerindo algo diferente do filme que deu origem à franquia: Avatar.

O filme de 2009 apresenta o mundo fantástico de Pandora, onde um homem embarca em uma aventura épica, e acaba lutando para salvar as pessoas que ama e o lugar que agora chama de lar.





Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania : quer explorar um outro mundo? Viaje ao Reino Quântico nesta produção de 2023 da Marvel Studios .

Conheça junto a uma dupla de grandes super-heróis , criaturas estranhas e viva uma jornada de aventura capaz de levar qualquer um além dos limites do que se pensava possível.





: quer explorar um outro mundo? Viaje ao nesta produção de 2023 da . Conheça junto a uma dupla de grandes , criaturas estranhas e viva uma capaz de levar qualquer um além dos limites do que se pensava possível. The Mandalorian: com três temporadas completas no Disney+, a série The Mandalorian apresenta a jornada de Din Djarin, um Mandaloriano solitário, atravessando o caos da galáxia, com um órfão sob seus cuidados.





Amor, Sublime Amor : dirigido por Steven Spielberg , o filme de 2021 é uma adaptação do musical de mesmo nome, lançado em 1957. O longa conta a história de um amor proibido e da rivalidade entre os Jets e os Sharks , duas gangues de rua com diferentes origens étnicas.





dirigido por , o filme de é uma adaptação do musical de mesmo nome, lançado em 1957. O longa conta a e da rivalidade entre , duas gangues de rua com diferentes origens étnicas. Encantada: se é uma história repleta de fantasia o que você busca, o filme Encantada, de 2007, apresenta um conto de fadas em que uma rainha má envia uma princesa do mundo da animação para viver no mundo real. Será que ela sobreviverá em Nova York?





Aproveite estas e muitas outras opções de filmes com ação, aventura, romance e fantasia disponíveis no Disney+!