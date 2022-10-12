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Dia das Crianças: 5 filmes para curtir com a família no Disney+

12 de outubro de 2022
12 de outubro de 2022

Passe a data da melhor forma possível: curtindo divertidos filmes da Disney com as crianças!


O Dia das Crianças chegou e, além dos presentes e brincadeiras, que tal curtir um filme com os pequenos? O Disney+ tem diversas opções que vão agradar a todas as idades!

Portanto, reúna a galerinha no sofá da sala, prepare a pipoca e confira cinco títulos que falam sobre família, perfeitos para passar o dia ao lado de quem você ama!

Encanto


Passe o Dia das Crianças com a família Madrigal em Encanto

Viaje até as montanhas da Colômbia para viver a magia de Encanto (2021), animação vencedora do Oscar® de Melhor Filme de Animação. Conheça também a Família Madrigal, em que cada integrante possui um dom mágico.

Todos, a não ser a jovem Mirabel. Contudo, ela vai descobrir que não precisa de um dom mágico para ser especial. Principalmente quando ela é a única que pode salvar a magia!

Valente


Valente e o forte laço entre mãe e filha

Em Valente (2012), Merida é uma jovem arqueira habilidosa e também, uma princesa muito teimosa. Ela insiste em trilhar seu próprio caminho na vida em vez de seguir as tradições de seu Reino.

No entanto, ela usa uma antiga magia e traz o caos ao reino. E será preciso correr contra o tempo para salvar uma das pessoas a quem ela mais ama.

Doze é Demais


Se você gosta de casa cheia, não perca Doze é Demais

Quem ama uma família grande não pode perder a história dos Bakers em Doze é Demais (2022). Gabrielle Union e Zach Braff estrelam como Zoey e Paul, casal dono do Café dos Bakers, famoso local especialista em vender comida de café da manhã.

Contudo, eles precisam lidar não apenas com seu negócio, mas com outros dez integrantes de uma família bem diversa e barulhenta – mas cheia de amor para dar!

Viva – A Vida é uma Festa


Celebre Halloween e Dia das Crianças juntos com Viva – A Vida é uma Festa

Outubro também é o famoso mês do Halloween, o famosos Dia das Brauxas. Então que tal unir duas celebrações em uma? Basta acompanhar a história de Miguel em Viva – A Vida é uma Festa (2017).

O menino vem de uma família em que a música foi proibida, mas o menino sonha em ser cantor. Para provar seu talento, ele embarca em uma colorida jornada na Terra dos Mortos, onde descobre mais sobre seus antepassados.

Lilo & Stitch


Aprenda o significado de Ohana com Lilo & Stitch

Aprenda sobre a importância da família e da amizade em Lilo & Stitch (2002). Tudo começa quando a pequena e solitária Lilo encontra uma criatura na praia e decide adotá-la como animal de estimação, dando para ele o nome de Stitch.

Mas ela não sabia que a fofa criatura se tratava de uma experiência genética perigosa, um ser que fugiu de um planeta alienígena. Da interação entre os dois, nasce um sentimento que vai surpreender a todos. 

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