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Novidades Disney+

Os 5 filmes que você não pode perder se gostou de Mundo Estranho, da Disney

10 de janeiro de 2023
10 de janeiro de 2023

Animação que combina ação e aventura já está disponível no serviço de streaming!


Os fãs de histórias de aventura vão adorar se unir à família Clade em Mundo Estranho, longa do Disney Animation Studios que acaba de chegar ao Disney+

Contudo, o serviço de assinatura oferece vários outros títulos que vão levar os assinantes a mundos desconhecidos, locais inexplorados e, claro, viver histórias emocionantes!

Veja logo, portanto, uma listinha com cinco sugestões de filmes que vão agradar em cheio os fãs de adrenalina! 


Lightyear


Lightyear leva todos ao desconhecido espaço


Assim como os Clade embarcam em um mundo subterrâneo em Mundo Estranho, Lightyear viaja diretamente para o espaço sideral.

Lançada em 2022, a animação da Disney e da Pixar mostra a história do patrulheiro espacial Buzz, que deu origem ao famoso brinquedo que o menino Andy ganhou em Toy Story (1995).

 

Jungle Cruise


Jungle Cruise é uma grande aventura pela floresta


Viaje pela Amazônia com Dwayne Johnson e Emily Blunt, ou melhor, com o sagaz capitão Frank Wolff e a intrépida pesquisadora Dra. Lily Houghton!

Em Jungle Cruise, de 2021, eles exploram a exuberante floresta tropical, enfrentando inúmeros perigos e forças sobrenaturais em busca de uma planta que pode mudar o futuro da medicina!


Artemis Fowl


Entre em um mundo secreto com Artemis Fowl


Lançado em 2020, Artemis Fowl: O Mundo Secreto é uma aventura fantástica baseada na famosa série de livros de Eoin Colfer. A trama acompanha o jovem Artemis Fowl, de 12 anos de idade.

Após seu pai ser sequestrado, ele se infiltra em uma antiga civilização subterrânea e incrivelmente avançada em busca de um artefato único para dar como resgate. 


John Carter


John Carter: Entre Dois Mundos é aventura do princípio ao fim


Do cineasta vencedor do Oscar® Andrew Stanton e baseado no clássico romance de ficção de Edgar Rice Burroughs, John Carter: Entre Dois Mundos é uma aventura fantástica de tirar seu fôlego. 

John Carter (Taylor Kitsch) é transportado para um mundo em um grande conflito causado pelo vilão Tars Tarkas (Willem Dafoe) e a Princesa Dejah Thoris (Lynn Collins). Com o mundo à beira do colapso, Carter descobre que a sobrevivência de todos está em suas mãos.


As Crônicas de Nárnia


As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa, uma aventura em família


Esta fantástica produção de 2005 conta a história de quatro irmãos que, em plena Inglaterra da 2ª Guerra Mundial, encontram uma passagem para o mundo incrível de Nárnia através de um guarda-roupa mágico.

As crianças descobrem que o lugar foi condenado ao frio eterno por uma bruxa. Guiadas pelo seu místico governante, o Deus-leão Aslan, as crianças lutam para anular o poder da bruxa sobre o local.

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