Os 5 momentos incríveis de Hera Syndulla no universo Star Wars

A piloto protagonizou sequências icônicas no universo criado por George Lucas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Muito antes de ser vivida por Mary Elizabeth Winstead em Ahsoka, nova série da Lucasfilm disponível no Disney+, Hera Syndulla já mostrava que não estava para brincadeira no universo Star Wars.

Desde sua aparição em The Bad Batch também já ficou claro o quanto ela amava pilotar naves. E ao longo da Rebelião, Hera protagonizou diversos momentos que provam o quanto ela é incrível.

A seguir, relembre cinco dessas ocasiões que fizeram de Hera a aliada que a Rebelião precisava:









O primeiro vôo de Hera Syndulla



O envolvimento de Hera com a luta pela liberdade vem desde sua infância. Ainda menina, ela viu seus pais serem presos pelo Império. Com a ajuda de Omega, um dos integrantes do esquadrão Bad Batch, ela partiu na tentativa de salvá-los.

E foi justamente nessa arriscada missão que a ainda jovem Hera enfrentou seu primeiro voo: nada menos que em um ônibus de transporte roubado da classe Imperial Rho.









Hera Syndulla e sua habilidade de ensinar aos outros



No episódio “Saídos da Escuridão”, de Star Wars Rebels, é possível ver como a tripulação da nave Fantasma é realmente uma família, com Hera ensinando aos jovens Ezra, Sabine e Zeb muitos de seus conhecimentos, sempre com seu jeito gentil e tranquilo.









Quando Hera Syndulla testou a nave Wing B



Boa parte das manobras de naves interestelares e fugas alucinantes que se vê no universo Star Wars é protagonizada por aqueles que dominam a Força. Hera Syndulla, porém, prova que mesmo sem tais habilidades, ela é uma exímia piloto.

No episódio “As Asas do Mestre”, da temporada 2 de Star Wars Rebels, ela testa a Wing B para provar que não apenas esta é a melhor nave para romper o bloqueio imperial como ela é a pessoa certa para pilotá-la.

E claro que Hera Syndulla, capitã da nave Fantasma, jamais decepciona!









Toda a história de Hera Syndulla e Kanan Jarrus



Em Star Wars: Ahsoka, o público vê como está Jacen Syndulla (Evan Whitten), o jovem filho de Hera com o ex-Jedi Kanan Jarrus. A sequência emocionante remete a uma história a qual é impossível elencar um momento apenas.

Hera e Kanan se conheceram no sistema Gorse, enquanto viajavam pela Galáxia para ajudar quem precisava. Os parceiros de batalha logo se tornaram também parceiros de vida.

Anos depois, Hera foi capturada e torturada pelo Grande Almirante Thrawn. Kanan consegue resgatá-la, contudo, é morto após ter sua nave alvejada pelo Império.

A tristeza pela perda de Kanan, porém, não parou Syndulla, ao contrário: só aumentou sua determinação em lutar contra o Império.









O confronto entre Hera Syndulla e o Grande Almirante Thrawn em Ryloth



Como falamos, o sangue Rebelde corre nas veias de Hera. Contudo, seu pai, Cham Syndulla, sempre achou que a filha deveria dedicar-se mais a proteger o local de onde veio do que viajar pela Galáxia lutando.

Quando o Grande Almirante Thrawn, então, invade não apenas Ryloth, mas a própria casa de Hera, a piloto tem suas habilidades testadas em um confronto memorável.

Infelizmente, o resultado desse embate não é favorável à ela. Hera até consegue escapar viva após Thrawn permitir que os rebeldes batam em retirada, porém ela perde sua mais importante herança de família.









Ahsoka: acompanhe as aventuras e desafios de Hera Syndulla e assine o Disney+ com um preço especial



A busca por Ezra Bridger e a caçada pelo Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) continuam em Star Wars: Ahsoka. A ex-Jedi conta com a ajuda de Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Hera Syndulla e outros aliados em sua missão.

Com Rosario Dawson no papel de Ahsoka Tano, a série já tem cinco episódios disponíveis. Semanalmente, sempre às terças-feiras, um novo capítulo desta emocionante jornada estreia no serviço de streaming.

