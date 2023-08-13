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Os 6 filmes para curtir o Dia dos Pais em família

13 de agosto de 2023
13 de agosto de 2023

Com os filmes desta lista, a diversão no Dia dos Pais é garantida. Confira!


O Dia dos Pais chegou e uma das maneiras de curti-lo em grande estilo é reunir a família para um bom filme no Disney+!

Confira uma seleção de seis filmes cujas histórias têm tudo a ver com a data de hoje:


1. Três Solteirões e um Bebê é uma comédia hilária dos anos 1980 sobre uma paternidade inusitada


Três solteirões de Manhattan (interpretados por Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson) são surpreendidos ao verem que um bebê foi deixado em sua porta. Acostumados a um estilo de vida descompromissado, eles veem sua realidade mudar com a chegada inesperada da criança.

Quando os instintos paternais tomam conta dos personagens, o bebê se torna queridinho de todos. 

Repleto de surpresas na trama, Três Solteirões e um Bebê (1987) é o filme perfeito para dar boas risadas no Dia dos Pais!


2. O Rei Leão é um clássico para todas as datas, especialmente o Dia dos Pais


Um dos focos da animação O Rei Leão (1994) é a relação entre Simba e seu pai, o rei Mufasa

Quando uma tragédia abala a sua vida, Simba precisa reencontrar seu lugar no mundo e encarar o malvado Scar nesse filme que se tornou um clássico inigualável do cinema.

Aproveite para ver também as sequências O Rei Leão 2: O Reino de Simba (1998) e O Rei Leão 3: Hakuna Matata (2004), todos disponíveis no Disney+.


3. Em Doze é Demais, você conhecerá o desafio de um pai em uma família enorme


Tom (Steve Martin) e Kate (Bonnie Hunt) são um casal com nada mais nada menos do que doze filhos!

Quando Kate viaja para promover a turnê do seu novo livro, Tom fica responsável por cuidar da família ao mesmo tempo em que comanda um time de futebol universitário.

Como você vai descobrir em Doze é Demais (2003), essa “missão” não será nada fácil, resultando em muitas gargalhadas.


4. Dwayne Johnson é um jogador de futebol americano que descobre ser pai em Treinando o Papai


Em Treinando o Papai (2007), Joe Kingman (Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock) é um jogador durão com um ego maior do que um campo de futebol.

O personagem está se preparando para o maior dos campeonatos quando sua filha de oito anos de idade (Madison Pettis) que ele não sabia que existia aparece em sua vida.

 Enquanto o grande jogo se aproxima, ele começa a perceber que conquistar o coração da pequena será a vitória que vai contar mais pontos.


5. Como Viajar Com o “Mala” do Seu Pai vai garantir a diversão da família


Ambiciosa e confiante, Melanie Porter (Raven Symoné) não vê a hora de dar o seu primeiro passo rumo à independência: uma viagem somente com meninas para visitar faculdades. 

Mas esse "ritual de passagem" não sai como o planejado quando seu pai superprotetor (Martin Lawrence) insiste em acompanhá-la. 

O sonho de Melanie se transforma em um pesadelo cheio de confusões na história hilária de Como Viajar Com o “Mala” do Seu Pai (2008).


6. O Melhor do Mundo traz um garoto seguindo os passos do pai no rap


Na trama de O Melhor do Mundo (2023), Prem Matel (Manny Magnus), um prodígio da matemática de 12 anos de idade, descobre que seu falecido pai (Utkarsh Ambudkar) era um rapper famoso e, imediatamente, busca saber mais sobre a vida e as paixões dele. 

Embora suas ações pareçam inconsequentes aos olhos da sua mãe (Punam Patel), que prefere que o filho foque na matemática, Prem está determinado a descobrir se tem mesmo o hip-hop no DNA.

O garoto, então, dá os primeiros passos para se tornar uma super-estrela do rap inspirado no próprio pai.

Agora, é só escolher um desses filmes e curtir com o seu pai e toda a família!

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