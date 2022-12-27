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Novidades Star Wars

Os 7 novos personagens de Star Wars que conhecemos em 2022

27 de dezembro de 2022
27 de dezembro de 2022

Relembre cada uma das novas histórias por trás dos personagens de Star Wars, conforme apresentados nas séries lançadas.


Star Wars expandiu a galáxia e seus habitantes com novas produções neste 2022. Obi-Wan Kenobi, Star Wars: Histórias dos Jedi e Andor são alguns desses lançamentos que cativaram os fãs com incríveis aventuras e histórias para descobrir.

As séries apresentaram novos rostos em um mundo caótico e em constante movimento. Mas quem são cada um deles?

Haja Estree

Obi-Wan Kenobi: o vigarista Haja Estree

Obi-Wan Kenobi apresentou Haja Estree (Kumail Nanjiani), um vigarista humano do planeta Daiyu durante o reinado do Império Galáctico. Em 9 ABY, Estree estava se passando por um Jedi e ajudando os necessitados em troca de créditos por seus serviços.

Haja Estree, que ganha sua vida com sofrimento em um mundo caótico, não tem escrúpulos. Embora ele seja um mestre da ilusão e um vigarista, em seu coração, ele realmente quer ajudar.

Ahsoka

Ahsoka em Star Wars: Histórias dos Jedi

Embora já conhecida pelo público, Star Wars: Histórias dos Jedi reescreveu a história de Ahsoka Tano (na voz de Ashley Eckstein), uma mulher Togruta que foi aprendiz padawan de Anakin Skywalker e heroína em A Guerra dos Clones. Junto com Anakin, ela deixou de ser uma aluna obstinada para se tornar uma líder madura. Seu destino, no entanto, estava em um caminho diferente dos Jedi.

Andor introduziu novos personagens ao universo Star Wars

A série Andor, que está disponível no Disney+, não explora somente uma nova perspectiva da Galáxia de Star Wars, mas também apresenta novos personagens. Eles surgem em meio ao caminho de Cassian Andor (Diego Luna) para se tornar um herói rebelde.

Em Andor, encontramos os seguintes personagens inéditos:

- Bix Caleen (Adria Arjona): amiga de Cassian Andor, no mundo de Ferrix, Bix Caleen sobrevive com sua inteligência, administrando um negócio de sucesso separando velhas sucatas tecnológicas e vendendo peças.

- Luthen Rael (Stellan Skarsgård): é um homem misterioso e habilidoso. Ele faz de tudo e atravessa a galáxia para localizar as peças de que precisa. Luthen pode se esconder atrás de inúmeros rostos e identidades quando precisa.

Maarva Andor

- Maarva Andor (Fiona Shaw): integrante das Filhas de Ferrix, Maarva é reverenciada por sua mente perspicaz e espírito forte. Apesar de sua idade e problemas de saúde, ele tem uma forte personalidade independente, algo que compartilha com seu filho adotivo, Cassian.

- Vel Sartha (Faye Marsay): uma agente rebelde sempre em movimento, Vel está disposta a sacrificar as comodidades, as relações pessoais e até mesmo sua vida por sua última missão: se infiltrar no Império em Aldhani.

- Dedra Meero (Denise Gough): Meero incorpora os ideais do Gabinete de Segurança Imperial. Ela está sempre vigilante, coletando e analisando informações de toda a galáxia para identificar possíveis sinais de desordem.

Onde assistir a Star Wars

Todos os filmes, séries e animações do universo Star Wars com exclusividade no Disney+.

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