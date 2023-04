Os 9 filmes e séries que você não pode perder no Disney+ em abril

Histórias fascinantes chegam ao Disney+ em abril. Confira algumas delas!



Com estreias em todas as semanas, o mês de abril chega ao Disney+ trazendo filmes e séries memoráveis e voltados para todos os públicos e gostos.

Enquanto o universo Star Wars segue cada vez mais forte com a 3ª temporada de The Mandalorian (que estreia um episódio inédito a cada quarta-feira), o serviço de streaming ganhará novas aventuras com Peter Pan, Wendy e outros personagens queridos do público.

Confira os principais destaques do mês:











05 de abril





– Viagem ao Centro da Terra: a série apresenta o jovem Diego (Sebastián García), que vai passar o verão com os seus amigos no acampamento do excêntrico explorador Pompilio Calderón (Oscar Jaenada). Ali, o grupo fará descobertas surpreendentes e viverá uma aventura em uma dimensão paralela.





– Crossover: Crossover é uma série baseada no romance best-seller do escritor Kwame Alexander. A história acompanha dois gêmeos prodígios no basquete: Jordan "J.B" (Amir O'Neil) e Josh "Dirty" Bell (Jalyn Hall).











12 de abril





– Tá Tudo Certo: esta série brasileira original do Disney+ tem a participação de vários nomes da música atual, como Vitão e Clara Buarque. A produção conta a história de Pedro (Pedro Calais), um rapaz apaixonado por música que vê sua vida mudar ao conhecer Ana (Ana Caetano), dona de uma carreira musical que está bombando na internet.





– Projeto Renner: não perca a série original do Disney+ que mostra a paixão do ator Jeremy Renner (intérprete do Gavião Arqueiro do Universo Cinematográfico Marvel) em ajudar o próximo. A maneira que ele encontrou de fazer isso? Reconstruindo veículos que beneficiam comunidades inteiras no dia a dia.





14 de abril





– Tromba Trem: O Filme: Gaja é um elefante com problemas de memória que se transforma em uma celebridade da noite para o dia. A fama, no entanto, dura pouco quando o personagem se torna o principal suspeito de sequestros misteriosos.





19 de abril





– Supergatinhos: Bitsy, Ginny, Sparks e Buddy são um quarteto de gatos que combatem super vilões nessa nova série e têm uma missão especial: tornar o mundo um lugar mais amável e gentil.











26 de abril





– Matildas: A Caminho do Mundial: a série proporciona uma visão inspiradora da vida das Matildas, a equipe nacional de futebol feminino da Austrália, enquanto se preparam para a Copa do Mundo, disputada em seu país. Conheça a história da vida das jogadoras dentro e fora do campo e como elas inspiram as gerações futuras.

– A Casa da Raven: acompanhe, na 5ª temporada da série, a história das duas melhores amigas que vivem em uma casa caótica, mas divertida! Qualquer que seja a situação, elas resolvem juntas como uma grande família.











28 de abril





– Peter Pan & Wendy: Chega o aguardado filme live-action no Disney+! Prepare-se para viajar com Peter Pan (Alexander Molony) e Wendy (Ever Anderson) para o mundo mágico da Terra do Nunca, onde enfrentarão o Capitão Gancho (Jude Law) e embarque em uma emocionante aventura que mudará as vidas dessa turma para sempre.