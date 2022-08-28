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Os avós mais queridos dos filmes da Disney  

28 de agosto de 2022
28 de agosto de 2022

Relembre cinco histórias de avós que se destacaram nas produções Disney e ficaram na memória do público por suas histórias incríveis.


No catálogo Disney+ há um lugar especial para os avôs e avós. Seja por seus conselhos sábios, suas histórias fascinantes ou costumes adoráveis, eles nos acompanharam ou estão nos acompanhando em nosso crescimento.

A seguir, destacamos cinco queridos avós das produções Disney que merecem ser lembrados:

Mufasa de O Rei Leão


Avós da Disney: Mufasa de O Rei Leão

Este top 5 começa com um rei admirável: o leão Mufasa. O cativante personagem de O Rei Leão (1994) não é apenas rei, marido, pai e irmão no filme, mas também um avô exemplar de Kiara e Kion, filhos de Simba e Nala.

Na trama, vemos a alegria de Mufasa em compartilhar seus conhecimentos com Kion e ajudá-lo a encontrar o caminho certo quando estava confuso.

Vovó Fa de Mulan


Avós da Disney: Vovó Fa de Mulan

Ao lembrar dos avós que apoiam e acompanham os netos em suas jornadas pessoais, a Vovó Fa, avó da personagem Mulan, não pode ficar de fora.

Em Mulan (1998), a sabedoria e os bons conselhos de Fa acompanham a protagonista em sua jornada. Ela até dá o Grilo da Sorte para sua neta para que a boa sorte sempre a acompanhe.

Viva – A Vida é uma Festa


Avós da Disney: Socorro de Viva – A Vida é uma Festa

Socorro, também conhecida como Mama Coco, é a adorável bisavó de Miguel, protagonista de Viva – A Vida é uma Festa (2017). No emocionante filme de animação, não só a cultura mexicana é reverenciada, mas também é destacada a importância de não esquecer as próprias raízes.

E, para isso, Mama Coco tem um papel fundamental, já que Miguel iniciará e terminará sua jornada musical, motivado por sua bisavó. No final do filme, Mama Coco e Miguel se unem em uma emocionante interpretação da música “Lembre de Mim”.

Luca


Avós da Disney: vovó Paguro de Luca

Os avós podem inspirar a liberdade e este é o caso da vovó Paguro. Ela é a única da família que apoia o neto rebelde, o protagonista de Luca (2021), para que ele realize seu sonho de sair da água.

Luca cumpre sua missão e assusta seus pais, mas depois conhece os humanos que moram em Portorosso e acaba provando que sua família está errada com seu medo do exterior.

Encanto


Avós da Disney: Alma Madrigal de Encanto

A matriarca da família Madrigal é a avó Alma, papel que exerce com seriedade e retidão sobre sua família. Mas essas mesmas atitudes, mais cedo ou mais tarde, lhe trazem sérios problemas em Encanto (2021).

Como a portadora da vela mágica, ela pressiona a si mesma e seus filhos e netos a usarem seus dons mágicos para o povo. No entanto, sua neta Mirabel não recebe nenhum dom mágico e vira seus planos de cabeça para baixo.

Por fim, a jovem Mirabel mostrará à avó o quanto é importante apoiar uns aos outros e consolidar os laços familiares. 

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