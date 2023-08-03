Os desafios mais marcantes de Art Attack: Modo Desafio

Em Art Attack: Modo Desafio, cinco jovens influenciadores, criadores de conteúdo e artistas precisam cumprir uma série de tarefas que envolvem arte e criatividade.





Art Attack: Modo Desafio, produção original do Disney+, coloca a criatividade à prova!

Os cinco apresentadores – Carol Wang, Paty Leda, Cauê Bueno, Maju Sanchez e Tom Filho – precisam cumprir desafios artísticos diferentes de tudo que você já viu.

Confira abaixo quatro dos momentos mais marcantes de Art Attack: Modo Desafio, uma mistura de reality show com game show.









1. No episódio 1 de Art Attack: Modo Desafio, os apresentadores devem fazer uma escultura



Os apresentadores já começam enfrentando um desafio grande logo de cara. O episódio 1 traz a seguinte tarefa: “transformar a sucata na escultura de um busto gigante”.

No cenário, eles encontram um contêiner com vários materiais e precisam achar os itens corretos para montar o busto.





2.Prenda a respiração e faça “arte debaixo d’água” em Art Attack: Modo Desafio



A missão agora é transformar o estúdio de Art Attack: Modo Desafio em um cenário de fundo do mar. O material? Plástico reaproveitado e ventiladores!

Se você não tem ideia de como fazer isso, precisa ver o episódio 2 para descobrir!





3. Art Attack: Modo Desafio também explora a moda



Os apresentadores desenham as roupas mais extragavantes para um desfile cheio de glamour no episódio 6.

O mais legal é ver cada um dos cinco participantes colocando o seu próprio estilo e explorando novos conceitos com os trajes. Quem se interessa por moda vai adorar esse desafio!









4. É hora de construir um cenário assustador em Art Attack: Modo Desafio



O episódio 7 começa de um jeito diferente, com um ambiente sinistro parecido com o de um filme de terror. O desafio é “criar um cenário assustador para dois convidados”.

Para isso, eles terão à disposição os mais diversos tipos de materiais. Como você vai ver, o resultado ficou incrível, digno de uma história de mansão mal-assombrada!





Descubra mais momentos marcantes em Art Attack: Modo Desafio



Esses são apenas alguns dos desafios mais incríveis! Assista a Art Attack: Modo Desafio no Disney+ para ver tudo o que os apresentadores fizeram!