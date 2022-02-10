Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Os Eternos entram em ação no novo especial da Marvel Studios: United

10 de fevereiro de 2022
10 de fevereiro de 2022

Os personagens icônicos revelam muitos de seus segredos.


O conteúdo nunca acaba para os fãs da Marvel e um dos filmes mais recentes do Universo Cinematográfico também terá seu especial no Disney+. O novo especial da Marvel Studios: United explora os bastidores de Eternos pelas mãos de seus protagonistas e de sua diretora, Chloé Zhao.

Ao contrário de outros personagens muito amados no MCU, os Eternos vieram quase como uma surpresa e revelaram sua história milenar. Ajak, Ikaris e companhia testemunharam tudo de bom e não tão bom da humanidade nos últimos milhares de anos, desde o nascimento de civilizações até diferentes guerras, passando também pela terrível destruição de Thanos. No entanto, eles foram incapazes de intervir até agora.

Eternals

Desde o surgimento nas páginas dos quadrinhos até as performances de um elenco de primeira linha, o novo especial da Marvel Studios: United traça a história e as habilidades de cada Eterno. Salma Hayek, Richard Madden, Angelina Jolie, Bryan Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Lia McHugh e Kit Harington falam sobre o passado, presente e futuro de seus personagens com Gemma Chan, que já havia participado de o MCU, mas retorna à ação com uma heroína bem diferente.

Claro que a visão e execução da diretora vencedora do Oscar Chloé Zhao também é um dos pontos fortes do novo especial da Marvel Studios: United, com paisagens inéditas e uma forma de ver o universo Marvel como nunca. Sobre o futuro dos personagens? Por enquanto, nada pode ser antecipado, mas você pode falar um pouco sobre as incríveis cenas pós-créditos.

O 2021 do MCU foi carregado de novas histórias, como Gavião Arqueiro e Shang-Chi, que também têm seu especial na coleção Marvel Studios: United. O catálogo Disney+ tem tudo o que você precisa para acompanhar as aventuras dos super-heróis mais poderosos da Terra, documentários explorando suas aventuras, prévias do que está por vir em 2022 e muito mais.

Quer receber todas as novidades de Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set